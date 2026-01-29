Primeras imágenes del regreso de ‘Ted Lasso’: la nueva temporada se centrará en el fútbol femenino

El cierre final de la tercera temporada en 2023 era una clara despedida para la ficción deportiva de Apple. Sin embargo, el reclamo popular y la apetencia de sus responsables lo han hecho realidad: Ted Lasso vuelve con nuevos capítulos y un enfoque narrativo centrado en el fútbol femenino. En marzo del pasado 2025 se confirmó el regreso de la serie y ahora, el servicio de streaming acaba de compartir algunas de las primeras imágenes de la producción con el actor protagonista, Jason Sudeikis y todo un nuevo elenco de jugadoras del AFC Richmond.

El reparto no sólo tendrá la vuelta de Sudeikis. El casting vuelve a contar con varios intérpretes de las primeras temporadas y sus respectivos personajes. Es decir, tendremos de nuevo la aparición de Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift, entre otros. Entre las nuevas incorporaciones confirmadas veremos a Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely. En los anteriores capítulos, seguimos al inexperimentado entrenador adentrarse desde el fútbol americano al fútbol inglés, con un equipo ficticio en puestos de descenso de la Premier League. El reto de esta nueva aventura de Ted Lasso se vincula comandando a un equipo de fútbol femenino, abrazando la tendencia actual y el auge del balompié protagonizado por mujeres en los últimos años.

‘Ted Lasso’ se pasa al fútbol femenino

En la cuarta temporada, Ted Lasso regresa a la ciudad y al equipo que entrenó en el pasado, el Richmond. No obstante, ahora su misión reside en conseguir que la filial femenina recién creada consiga ascender a la primera división. Dicha premisa se insinuó al final de la tercera temporada, lo cual podría haber dado vida a un hipotético spin-off. Pero desde Apple, no parecen haber confiado en el cambio de protagonista tan querido y carismático como el interpretado por Sudeikis.

El recorrido y creación de Ted Lasso como serie es fascinante. Su origen es en realidad, el de un sketch de la NBC Sports presentado antes de un partido real. Es entonces cuando de ese punto tan simple surgió el nacimiento de una ficción que supuso un soplo de amabilidad y buen rollo, dentro del amalgama de historias oscuras y antihéroes complejos que asolaban en masa los espacios de la pequeña pantalla.

Ese encanto le llevó a ganar el Emmy a mejor serie en su primera temporada y después, fue creciendo poco a poco, explotando su popularidad y logrando repetir éxitos en el circuito de premios. Desgraciadamente, la última temporada bajó mucho el nivel y muchos vieron en ella, una despedida apresurada que no estaba a la altura emocional del resto del recorrido dramático que había mantenido el producto de Apple.

Apple es la nueva gran creadora de series

El mundo de las series están viviendo una especie de nueva época dorada. Pero a pesar de la excelencia creativa de marcas como Netflix o HBO Max, Apple TV es en realidad la nueva «líder creativa» del espacio televisivo.

Porque aunque su nicho de espectadores sea menor que el de la competencia, el servicio de streaming de la marca tecnológica está otorgando una gran libertad a sus creadores. La cual se ha traducido en series como Ted Lasso y también en triunfos incontestables como The Studio, Separación, Slow Horses, Pluribus, Terapia sin filtro o Silo.

La cuarta temporada de Ted Lasso llegará en algún momento del verano del 2026.