El refrán que casi nadie conoce en España pero que usan sin parar en Castilla-La Mancha

España tiene muchas joyas repartidas en su territorio y Castilla-La Mancha es uno de los puntos con más solera de la península. La tierra del Quijote, que durante el año es visitada por millones de turistas y que es orgullo de un país que no se podría entender sin la Reconquista, la Corona de Castilla y la cultura manchega. Esta zona también tiene un refranero famoso en todo el mundo y por ello en los últimos días se ha hecho viral un refrán desconocido en el resto de España que es famoso en Castilla-La Mancha.

Las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo son visitadas al año por millones de turistas que proceden de todas las partes del mundo para visitar una tierra sin la que no se puede entender España. El año 2025 fue de récord histórico para el turismo en esta zona del país, que acogió a más de tres millones de turistas, con más de 6 millones de pernoctaciones durante los 12 meses del año. En total hubo más de 1 millón de pernoctaciones rurales.

Esto fue en gran parte gracias a la conocida Ruta del Quijote, declarada como Itinerario Cultural Europeo, y que está formada por los pueblos que fueron protagonistas en el histórico libro de Cervantes. Estos son Consuegra, Campo de Criptana, el Toboso, Almagro, Alcázar de San Juan, Belmonte o Puerto Lápice. Estos municipios son historia de España y también de la jerga que se desarrollará durante una zona que también muestra con orgullo su rico refranero manchego.

El refrán más desconocido y famoso en Castilla-La Mancha

«Dicho agudo y sentencioso de uso común», así define la Real Academia Española la palabra refrán y, dentro de este mundillo, gana el refranero manchego. El refrán estrella en Castilla-La Mancha es el popular «ancha es Castilla», que se usa en toda España para definir la situación en que una persona tiene libertad absoluta para actuar. Esto tiene que ver con la amplitud de Castilla-La Mancha y sus llanuras.

Uno de los refranes más utilizados en España procede de Castilla-La Mancha y en concreto hace referencia a la matanza y al 11 de noviembre, día en el que comienza, cuando se celebra la festividad de San Martín. El refrán «A cada cerdo le llega su San Martín» hace referencia a las personas que realizan un mal acto y que en su día pagarán con ello. Otro más desconocido sobre este tema es: «Por San Martín, mata tu gorrín y destapa tu vinín»

Este es uno de los refranes más famosos de Castilla-La Mancha, pero en el rico refranero manchego podemos encontrar otros más underground que resuenan en estas tierras a diario, pero que en España se desconocen. Son los siguientes: