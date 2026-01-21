Parece increíble, pero has usado este refrán a diario en España sin saber que apareció en El Quijote hace 400 años

Cervantes puso mucho empeño en recoger en El Quijote los refranes más importantes de su época. Desde las expresiones que marcaron la historia de España hasta las más populares. Hay un caso muy claro de ello.

Un buen ejemplo de ello es el refrán A enemigo que huye, puente de plata. Una expresión que hoy sigue vigente y que aporta el mismo consejo: si tu rival ya no quiere pelear, ayúdale a marchar.

Lo curioso es que El Quijote es una prueba clara de que este refrán no es una novedad, sino que tiene más de cuatro siglos. Y es que Cervantes lo incluyó en la segunda parte de su obra.

El refrán que usas en 2026, pero que ya aparecía en ‘El Quijote’

Según el Centro Virtual Cervantes (CVC), A enemigo que huye, puente de plata es un refrán de uso actual en español. Funciona a modo de consejo. Cuando un enemigo o rival se retira, conviene facilitarle la salida para evitar conflictos mayores.

Es decir, lo importante no es quedar por encima o perseguirlo y humillarlo. Lo más recomendable es dejarle marchar sin poner obstáculos. Y eso no sólo es aplicable a la caballería, también a encontronazos del siglo XXI.

Por ello el CVC asocia el refrán a dos ideas: enemistad y sensatez. La expresión aconseja actuar con prudencia ante una situación de tensión. Si alguien que puede causarnos daño se va, lo mejor es no interponerse en su camino.

De hecho, de forma figurada tender un puente de plata implica incluso actuar con cierta cortesía para que el adversario no vuelva. Una actitud inteligente que evita problemas innecesarios y mantiene la tranquilidad.

Dónde aparece la expresión ‘tender un puente de plata’ en ‘El Quijote’

Este refrán aparece en el capítulo LVIII de la segunda parte de El Quijote. En la conocida aventura de la vacada, don Quijote intenta enfrentarse a una manada de toros que acaba arrollándolo junto a Sancho, Rocinante y el rucio.

Mientras persigue a los animales, el hidalgo grita la famosa expresión:

—¡Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye, hacerle la puente de plata!

Además, el refrán también aparece citado por Avellaneda, autor del llamado Quijote apócrifo, aunque con ligeras variaciones en la forma. La Real Academia Española (RAE) acabó fijando la versión actual conforme al uso más extendido.

El refrán de Cervantes que demuestra la evolución del idioma español

La aportación de Miguel de Cervantes a la literatura universal es indudable. En lo referido al español, El Quijote también nos sirve para ver la evolución de la lengua castellana.

Por ejemplo, uno de los aspectos más curiosos de este refrán es su forma gramatical original. En el español medieval y clásico, el sustantivo puente era femenino, por lo que se decía la puente de plata.

Con el paso del tiempo, el término pasó a ser masculino, aunque en algunos lugares todavía se puede escuchar en femenino dentro del habla popular. Este cambio refleja la evolución natural del idioma a lo largo de los siglos.