La estrecha relación entre Rafa Jódar y su padre y la explicación a su soledad en el banquillo

El joven tenista español, Rafa Jódar, sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones del circuito ATP, pero su irrupción no solo llama la atención por sus resultados, sino también por el modelo poco habitual que hay detrás de su éxito: un equipo reducido al mínimo, formado exclusivamente por su padre.

En plena disputa del Mutua Madrid Open, donde alcanzó los cuartos de final tras una brillante actuación, Jódar reivindicó la figura de su progenitor, Rafael Jódar sénior, como pieza clave en su carrera. «Mi equipo siempre ha sido mi padre», ha reiterado el tenista, defendiendo una estructura familiar que contrasta con los grandes equipos multidisciplinares que predominan en la élite.

A sus 19 años, el madrileño ha protagonizado un ascenso meteórico en apenas unos meses como profesional, llegando incluso a situarse entre los mejores del mundo tras ganar su primer título ATP en Marrakech y firmar destacadas victorias ante rivales de primer nivel. Sin embargo, más allá de los números, su entorno cercano ha sido determinante para mantener la estabilidad en medio de la creciente presión mediática.

Lejos de rodearse de entrenadores, fisioterapeutas y analistas, Rafa Jódar ha optado por confiar plenamente en su padre, quien ejerce múltiples roles. No es habitual; igual que se pudo haber visto a él solo en su respectivo palco, se ha podido ver cómo en los de otros tenistas estaba repleto de gente. Lo común es ver fisioterapeutas, entrenadores y médicos.

Durante el torneo madrileño, donde cayó con honor ante el número uno del mundo, Jannik Sinner, el español volvió a demostrar su madurez competitiva y su capacidad para competir al máximo nivel. El mismo italiano quedó tan impresionado que escribió en la cámara «What a player», alabando su nivel mostrado.

En un deporte cada vez más profesionalizado y exigente, la historia de Jódar y su padre devuelve protagonismo a un modelo clásico, en el que la confianza, la cercanía y la sencillez se convierten en la base del éxito. Un enfoque que, por ahora, está dando resultados y que podría marcar una tendencia inesperada en el tenis actual.