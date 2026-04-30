Toni Nadal bendice a Rafa Jódar: «Dara muchas alegrías al tenis español»

Rafa Jódar se marchó del Mutua Madrid Open en cuartos de final después de caer con honra ante Jannik Sinner (6-2 y 7-6) en un partido en el que el italiano demostró por qué es el número 1 del mundo. El tenista madrileño, que llegó a desperdiciar cinco bolas de break en el segundo set, se marchó de la Caja Mágica con una ovación atronadora y ahora pone el punto de mira en el Masters 1000 de Roma antes de pisar Roland Garros. Incluso Toni Nadal se ha atrevido a dejar claro que Rafa Jódar dará muchas alegrías al tenis español.

Rafa Jódar es el hombre del momento. A falta de Carlos Alcaraz, que sigue de baja indefinida por su lesión de muñeca, el público español ha encontrado un nuevo héroe al que animar en una pista de tenis. Rafa Jódar, a sus 19 años, no luchará por el título en el Mutua Madrid Open, pero en la última semana en Madrid ha dejado una de las actuaciones que se recordará cuando acumule una gran lista de trofeos en su casa. Porque en los últimos días ha brillado sobre la arcilla de la capital la nueva gran joya del deporte español.

«Qué jugador», escribió Jannik Sinner en una de las cámaras de televisión después de vencer con cierto sufrimiento a un Rafa Jódar que mostró un nivel excelso y dejó una colección de golpes increíbles sobre la pista. El número 1 del mundo tuvo que sacar su mejor versión para ganar en dos sets (6-2 y 7-6) al joven tenista madrileño, que incluso tuvo cinco bolas para hacer break y romper el servicio del italiano en un segundo set que se acabó definiendo en el tie break.

Toni Nadal se rinde a Rafa Jódar

Rafa Jódar ha sido la gran sensación en el Mutua Madrid Open 2026 e incluso Toni Nadal le quiso mandar un mensaje para felicitarle por su gran actuación durante estos días en la Caja Mágica. Incluso se atrevió a decir que dará muchas alegrías al tenis español.

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«Ilusionante el nivel que está mostrando Rafa Jodar en sus primeros torneos. La calidad de su juego, junto con su correcto comportamiento en la pista, le harán ser un jugador muy competitivo. Dará muchas alegrías sin duda al tenis español. Enhorabuena por tu gran progresión», escribió en las redes sociales un Toni Nadal que sabe de lo que habla.

El tío, entrenador y hombre que pulió al mejor tenista español de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia, también hizo una predicción positiva de lo que le espera a Rafa Jódar de aquí al final de año en su primera temporada como profesional. «No me extrañaría verle a final de año en el top ten», dijo en una intervención en Radioestadio de Onda Cero el pasado martes.

«Yo pensaba que después de Rafael sería difícil que viniera uno que mantuviera el listón y te viene Alcaraz y lo mantiene arriba del todo y cuando se lesiona Alcaraz tienes a Jódar», comentó Toni Nadal sobre la irrupción de Rafa Jódar.

Toni Nadal también ha opinado sobre la que ha sido una de las imágenes del torneo, que ha sido ver al padre y entrenador de Rafa, Jódar, solo en el box de jugadores y sin ninguna compañía. «A veces lo complicamos todo y ellos han mantenido la tranquilidad y ojalá la sigan manteniendo», dijo sobre la elección del tenista madrileño a diferencia de otros tenistas, que tienen grandes séquitos en los palcos. «Siguiendo este camino, no sé si puede ser Alcaraz, que eso es casi imposible, porque es de otro mundo, pero sí le veo un potencial muy alto, de top», dijo hace unos días en Mundo Deportivo.