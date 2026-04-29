Rafa Jódar: «No tengo que pensar que soy mejor de lo que realmente soy por estos resultados»

Vaya cayendo la tarde cuando Rafa Jódar aparece por la sala de prensa. Viene de claudicar (2-6, 7-6) ante Jannik Sinner, el número uno del mundo al que ha llevado al límite durante dos horas. «¡Qué jugador!», se rinde el italiano al joven español. El futuro está en sus manos, pero sin presiones y sin querer correr antes de andar. «Partido a partido», que repite Jódar como si fuera futbolista del Atlético.

«Estoy de acuerdo con lo que dice Sinner. Es mi primer año en el circuito. Quedan muchas temporadas. Tengo que intentar mejorar esto. Tengo que intentar seguir mejorando en cada torneo. No tengo que pensar que soy mejor de lo que realmente soy por los resultados que he conseguido. Tengo que tener los pies en el suelo. Sinner es una gran persona».

«Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso. Todavía queda un camino largo para seguir mejorando el nivel. Me quedo con esas cosas positivas. Llevo jugando muchos partidos estas semanas y me quedo con eso. Ahora toca descansar y recuperarme bien. Ha sido muy bonito jugar en Madrid, mi casa».

«Sinner es un jugador muy completo. Lo demuestra en los momentos cruciales del partido. Sus golpes son muy completos. El partido ha estado igualado en muchos momentos. Tengo que analizar este momento y cambiarlo para cuando me vuelva a enfrentar contra Sinner u otro rival similar. El plan sigue igual: Roma y luego Roland Garros».

«No he estado muy acertado en los puntos de break que he tenido. Él también ha jugado muy bien, aunque no me acuerdo muy bien cómo han ido esos puntos. Tengo que revisarlos para ver qué puedo mejorar de cara a los siguientes partidos. Nada va a cambiar. Soy la misma persona. Ha sido muy bonito jugar unos cuartos de final en la pista central».

«Intentaré seguir partido a partido, como he ido hasta ahora. Voy a estar unos días sin partidos y me trataré de recuperar lo mejor posible para afrontar el torneo de Roma con las mejores condiciones posibles. He disfrutado mucho en Madrid, esa era la prioridad. Intentaré que eso no cambie. Me quedo con los buenos momentos y trataré de aprender de los malos».