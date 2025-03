El día en que Toni Nadal se hizo pasar por periodista para aleccionar a Rafa: «Llamé a la Federación»

Toni Nadal enseñó a Rafa a reflexionar a través de ejemplos y bajo un argumentario alejado de la nimiedad que obliga al pensamiento más allá de las palabras. Desde bien temprano fue así. En 1997, cuando Rafa tenía 11 años y la raqueta ocupaba más espacio que él mismo, el ‘tío Toni’ ya moldeaba al Rafa del futuro que también ganaba en aquellos años.

Precisamente, la anécdota que Toni Nadal recuerda durante su conversación con OKDIARIO se produjo después de que Rafa ganase el campeonato de España a costa de Ricardo Villacorta en Segovia. Tras el triunfo, Nadal desbordaba alegría por los cuatros costados y Toni, fiel creyente de que el halago no es el mejor de los amigos, mantuvo sus pies en el suelo.

Sólo necesitó una llamada a la Federación, papel y boli para apuntar y la atención de Rafa. «Llamé a la Federación Española de Tenis haciéndome por un periodista para que me enviaran la lista de los últimos 25 campeones de aquel torneo alevín de España. Dije que era periodista para que no me malinterpretaran, me la enviaron por fax y yo se la leí a Rafa», cuenta a este periódico.

El fin de Toni Nadal, formador en valores más allá del deporte, era que su sobrino no se creyese que iba a ser el mejor. «Quería recordarle que, aunque hoy ganes, esto no te asegura para nada ser bueno en el futuro. Y que si quería estar en la lista de los que después siguieron progresando, no le quedaría más remedio que trabajar muy duro», añadió Toni Nadal a su conversación con OKDIARIO.

Esta manera de proceder siempre ha sido recurrente dentro de la particular manera de enseñar de Toni Nadal a Rafa. En el recuerdo queda cuando, tras haber ganado su primer Roland Garros, Toni volvió a echar mano de papel y boli para escribirle los errores que había cometido durante la final contra Mariano Puerta.

«Con Rafael fui un tipo duro porque creo en la dureza, no como un fin, sino como un medio para conseguir las cosas. Y fui duro porque el objetivo que teníamos era muy elevado y especialmente porque le tenía una gran estima. Yo nunca sería duro con alguien por el que no sintiera una gran estima y un gran aprecio», añade Toni Nadal durante su conversación con este medio.