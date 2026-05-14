Un acosador obsesionado con la novia de Lucas Torreira agrede en plena calle al ex jugador del Atlético

El futbolista uruguayo Lucas Torreira, que militó en el Atlético de Madrid durante la temporada 2020-2021 y actualmente juega en el Galatasaray, ha sido víctima de una agresión en un centro comercial del distrito de Beyoglu, en Estambul. Según informan medios turcos, el ataque habría sido perpetrado por un hombre obsesionado con la actriz y modelo Devrim Özkan, pareja del jugador.

El incidente ocurrió después de que Lucas Torreira accediera a fotografiarse con varios aficionados. En ese momento, el presunto agresor se acercó simulando querer una foto y de forma repentina le propinó un puñetazo en la cabeza. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría esperado al futbolista en las inmediaciones del centro comercial con la intención de atacarlo. Tras ser detenido, reconoció ante las autoridades que sentía rechazo hacia Torreira desde que vio imágenes del jugador junto a Devrim Özkan hace aproximadamente un año.

En su declaración ante la policía, Lucas Torreira explicó que inicialmente pensó que ambos hombres querían fotografiarse con él. Sin embargo, uno de ellos lo golpeó inesperadamente en el lado izquierdo de la cabeza. El futbolista aseguró que intentó defenderse mientras su conductor y un amigo intervinieron para separarlo del agresor.

Lucas Torreira yapılan bu saldırı planlıdır. Lucas’ı takip eden şahıs arkasından pusu kurup saldırmıştır. Bu fotoğrafta zaten kanıtıdır. @EmniyetGM Sonrasında Lucas’ın şöförü videoda da göründüğü gibi @yusufyldrm8890 ın ağzına ağzına tekmeyi geçirmiş ve saldırgan şahıs Maho Ağa… pic.twitter.com/AnTmesYe7b — Evren Yıldız (@evrenyildizey) May 13, 2026

Lucas Torreira va a denunciarle

«Un hombre se me acercó diciendo que quería una foto conmigo. Después apareció otro individuo y pensé que tenía la misma intención, pero de repente me golpeó en la cabeza. No entendí lo que ocurría», relató el jugador, que posteriormente acudió a un hospital para someterse a una revisión médica. Aunque sufrió dolores de cabeza tras el incidente, Lucas Torreira se encuentra fuera de peligro y confirmó que presentará una denuncia contra el atacante.

Un vídeo difundido por medios locales muestra parte de la pelea y al sospechoso intentando escapar del lugar. Tanto el agresor, identificado como Burak Doan, como el conductor del futbolista fueron detenidos mientras continúa la investigación. La prensa turca también señala que el sospechoso ya tenía antecedentes por acoso hacia Devrim Özkan, incluida una orden de alejamiento, además de una condena previa por lesiones intencionadas. Asimismo, habría lanzado amenazas contra Torreira a través de redes sociales debido a los celos que le provocaba la relación entre el jugador y la actriz.

Por su parte, la agencia de representación del futbolista transmitió un mensaje de tranquilidad, confirmando que la situación fue controlada rápidamente por las autoridades y que Lucas Torreira se encuentra en buen estado de salud.