Colas kilométricas en Lidl hoy, jueves 14 de mayo, por la bicicleta eléctrica de montaña de 709 Wh, 10 velocidades y sensor inteligente: se está agotando muy rápido

Los supermercados de Lidl viven este jueves 14 de mayo una auténtica avalancha de clientes por un producto en concreto que está volando, tanto en tiendas físicas como online. Hablamos de la nueva bicicleta eléctrica de montaña Crivit con batería de 709 Wh, cambio Shimano de 10 velocidades y sensor inteligente de par. Un modelo que ha disparado el interés de los aficionados al ciclismo y de aquellos buscan una alternativa económica frente a las e-MTB de grandes marcas.

En numerosas tiendas y puntos de recogida se han registrado colas desde primera hora de la mañana, mientras que en la web oficial varias tallas han comenzado a agotarse rápidamente debido a la alta demanda y la propia cadena dice lo siguiente: «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades». Esta bicicleta eléctrica de montaña ha conseguido llamar la atención por una combinación muy concreta que se basa en prestaciones propias de modelos mucho más caros y un precio muy competitivo dentro del mercado de las e-bikes.

El modelo incorpora un motor central Mivice X700 con hasta 100 Nm de par, una cifra especialmente elevada para una bicicleta de este rango de precio, además de una batería extraíble de 709 Wh fabricada con celdas LG que promete autonomías amplias para rutas de montaña y trayectos largos. A esto se suma un sistema de asistencia mediante sensor de par inteligente, capaz de adaptar la ayuda eléctrica a la fuerza ejercida sobre los pedales para ofrecer una conducción más natural y eficiente.

Lidl arrasa con esta bici eléctrica

Otro de los aspectos que más está convenciendo a los compradores es su equipamiento. La bicicleta monta transmisión Shimano CUES U6000 de 10 velocidades, frenos hidráulicos Shimano con discos de 180 mm y suspensión delantera SR Suntour de 120 mm de recorrido. También equipa neumáticos Maxxis Rekon y un cuadro de aluminio con diseño moderno y batería integrada en el tubo diagonal, algo que normalmente se ve en bicicletas de gama media y alta. Todo ello ha provocado que muchos usuarios comparen este modelo de Lidl con bicicletas eléctricas que superan ampliamente los 2.500 euros en tiendas especializadas, y es que ésta de Lidl cuesta ahora 1.499,99 euros, de ahí su éxito.

Las opiniones especializadas también han contribuido al éxito. Algunos medios del sector han destacado la sorprendente relación calidad-precio del modelo, asegurando que Lidl ha logrado posicionarse de forma muy agresiva dentro del mercado de las bicicletas eléctricas. En varias pruebas realizadas durante los últimos meses se ha valorado positivamente la potencia del motor, la capacidad de la batería y el equipamiento firmado por marcas reconocidas como Shimano o Maxxis.

El éxito de esta bicicleta confirma además la apuesta creciente de Lidl por la movilidad eléctrica y el ciclismo. La cadena alemana ha ampliado notablemente su catálogo de bicicletas urbanas, plegables y de montaña durante los últimos años, apostando por su marca Crivit y ofreciendo productos cada vez más sofisticados. En este caso, la combinación de una batería de gran capacidad, un sistema inteligente de asistencia y componentes de primeras marcas ha sido suficiente para convertir este lanzamiento en uno de los más buscados del día.