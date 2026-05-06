Es increíble que en Lidl puedas encontrar ésto pero hay un aparato para hacer pilates reformer sin salir de casa y el precio es de risa
Que Lidl suele sorprender con productos poco habituales no es ninguna novedad
Se trata de un reformer de pilates para usar en casa, un aparato poco habitual en hogares
No es tanto el producto en sí, sino el hecho de poder comprarlo por bastante menos dinero del que suele costar
Que Lidl suele sorprender con productos poco habituales no es ninguna novedad, pero lo que ha puesto ahora a la venta está dando bastante que hablar. Se trata de un reformer de pilates para usar en casa, un aparato que normalmente se asocia a estudios especializados y gimnasios, y que aquí aparece con un precio que ha dejado a muchos con cara de sorpresa. No es tanto el producto en sí, que ya es conocido en el mundo del fitness, sino el hecho de poder comprarlo por bastante menos dinero del que suele costar.
El reformer forma parte de la marca deportiva Crivit, habitual dentro del catálogo de Lidl, y llega con la idea de acercar este tipo de entrenamiento a casa sin complicaciones. El pilates reformer lleva tiempo ganando popularidad porque permite trabajar el cuerpo de forma controlada, con ejercicios que combinan fuerza, equilibrio y postura. Hasta ahora, lo normal era acudir a clases en centros especializados o hacer una inversión alta para tener una máquina propia. Con esta propuesta, la barrera de entrada baja bastante y se nota en el interés que está generando.
En cuanto al aparato, no se queda en algo básico. Tiene una estructura robusta, un carro deslizante, sistema de poleas y diferentes niveles de resistencia para adaptar los ejercicios. También incluye apoyos acolchados y piezas ajustables que permiten realizar distintos movimientos sin necesidad de experiencia previa. Uno de los detalles que más se comenta es que se puede plegar, algo importante para quienes no tienen demasiado espacio en casa y necesitan guardarlo después de usarlo.
Lidl arrasa con este reformer de pilates
Pero si hay algo que realmente está impulsando su popularidad es el precio. Este tipo de máquinas suele moverse en cifras bastante más altas, superando con facilidad los mil euros en muchos casos. Pero Lidl ahora lo vende por 319,99 euros y esa gran diferencia es la que está haciendo que muchas personas que nunca se habían planteado tener un reformer en casa ahora lo estén considerando seriamente.
Lo que está pasando también encaja con una tendencia clara en los últimos años. Cada vez más gente prefiere entrenar en casa, sin depender de horarios ni desplazamientos. Tener un aparato así permite hacer ejercicio a tu ritmo, cuando te viene bien, y sin pagar clases que pueden resultar caras a largo plazo. Por eso no es raro que este tipo de productos se conviertan en un pequeño fenómeno cuando aparecen en tiendas con precios ajustados.
Además, como suele ocurrir con muchos artículos de Lidl, todo apunta a que no estará disponible durante mucho tiempo. Son lanzamientos puntuales, con unidades limitadas, lo que hace que se agoten rápido y aumente todavía más el interés. En otros casos similares ya se han visto colas o ventas que duran apenas unas horas, algo que podría repetirse si la demanda sigue creciendo. Y es que no es solo una cuestión de precio, sino de cómo este tipo de productos empiezan a formar parte del día a día de muchas personas.