Vox pide prohibir el burka y el niqab en el transporte público tras lograrlo en edificios municipales

El grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón propondrá ampliar al transporte público de la capital de La Plana la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como es el caso del burka y del niqab o cualquier vestimenta de uso equivalente. Así lo ha revelado el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Castellón, el edil Antonio Ortolá. Vox, además, instará al Gobierno de España a ampliar la medida que esta formación impulsa en Castellón a todo el Estado español, lo que indica que se trata de una medida pionera.

El niqab es el velo islámico que cubre completamente el rostro de la mujer. Y deja sólo sus ojos al descubierto. El burka es una prenda que cubre todo el cuerpo y también el rostro, incluyendo los ojos con una tela. Es decir, que tanto uno como otro tapan el rostro.

La iniciativa de Vox se produce después de que el pasado 26 de febrero, esta misma formación impulsase otra medida, destinada también a prohibir el niqab y el burka. Pero, en este caso, en los edificios municipales. Vox entiende que la actuación del Ayuntamiento no puede quedarse en el ámbito limitado: «Debe proyectarse hacia otros espacios públicos, donde la presencia de estas prendas genera las mismas problemáticas», según ha referido Antonio Ortolá.

El concejal de Vox ha explicado, también, que el niqab y el burka no son solamente prendas de vestir, sino que en muchos constituyen «la expresión de una imposición que invisibiliza a la mujer, la aparta del espacio público y diluye su identidad». Ortolá ha explicado, también, que «no tiene sentido prohibir el velo en los edificios municipales y, sin embargo, no hacerlo en autobuses y otros servicios públicos, donde las necesidades de identificación son igualmente evidentes».

Vox instará al Gobierno de España a adoptar una regulación a nivel nacional que prohíba el uso del burka y el niqab en todos los medios de transporte, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar un marco común en todo el territorio español. «No puede haber diferencias en una cuestión tan relevante: la igualdad, la dignidad y la seguridad deben protegerse con las mismas garantías en toda España, sin excepciones ni ambigüedades», ha defendido Antonio Ortolá.