El plan ‘ahuyenta okupas’ del edil de Seguridad de Castellón evita 20 ‘okupaciones’ en 7 meses

En tiempos en que los propietarios se quejan de estar desasistidos y temerosos ante la okupación, el plan anti okupas de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón, que dirige Antonio Ortolá (Vox), ha conseguido evitar 20 okupaciones ilegales de vivienda en la ciudad en los últimos 7 meses. El punto de inflexión ha sido la consolidación de la Unidad de Barrios de la Policía Local, en marzo. Y, desde ahí, la puesta en marcha de tres líneas de actuación: intervención rápida, prevención y concienciación y uso de todas las herramientas legales para que los okupantes abandonen la vivienda a través de cualquier línea administrativa que permita actuar.

Además, se indaga acerca de a quién pertenece la vivienda para que los propietarios adopten medidas que impidan una posible futura okupación. De campar a sus anchas, los okupas han pasado a no contar con un instante de paz en Castellón, porque cualquier resquicio legal concluye con el ‘okupante’ en la calle. Si el propietario no está, ahora, los vecinos dan la voz de alarma.

Para contextualizar el valor de lo que está sucediendo en Castellón, hay que recordar que, como publicó OKDIARIO en abril de 2023, desde 2016, la ciudad, cuya alcaldesa era entonces la socialista Amparo Marco, había multiplicado por cinco las okupaciones ilegales vivienda. En concreto, de 58 a más de 300. Un incremento del 417%, que resultaba todavía más demoledor si tenemos en cuenta que esta cifra suponía que cerca de dos de cada cien viviendas okupadas en España lo eran en Castellón. En concreto, 1,66.

El secreto de Castellón, según ha explicado Antonio Ortolá, es que ellos trabajan «con todos los mecanismos legales» que tienen a su alcance. Pero, según destaca el edil, hace falta «una normativa a nivel nacional que refuerce la protección de quienes sufren estas situaciones y que permita la respuesta ágil y eficaz de las fuerzas de seguridad».

El último intento frustrado de okupación al que ha dado respuesta el plan de Antonio Ortolá ha sido en un solar próximo a una avenida de la localidad. El pasado 21 de octubre, la Policía Local frustró seis intentos de okupación de vivienda y uno más de una nave industrial. Lo que significa que el plan va por buen camino.

Antonio Ortolá ha explicado que las leyes nacionales actuales «abandonan al propietario y premian al okupa. Nosotros trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para combatir el problema. pero urge una reforma normativa». Algo, que según ha explicado también, será «una de las primera medidas cuando Vox llegue al Gobierno de España».

El edil de Seguridad de Castellón ha advertido que un patrón que suele repetirse mucho es que los okupas son de origen extranjero, lo que «confirma lo que siempre hemos defendido desde Vox, que la inmigración ilegal masiva trae consigo un aumento de la delincuencia», lo que para Ortolá es «consecuencia directa de las políticas a nivel nacional, impulsadas por el Gobierno de Sánchez».