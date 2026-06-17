La Noruega de Haaland empieza el Mundial pisando fuerte contra Irak

No ha defraudado el estreno de Noruega en este Mundial 2026, ante Irak. Aunque la teórica cenicienta del grupo I –el de la muerte– ha plantado cara, no ha sido suficiente para superar a un Erling Braut Haaland que le tenía muchas ganas a esta cita. No ha tardado en dejar su sello en Estados Unidos el delantero del Manchester City, con un doblete al descanso con el que encarrilaba el triunfo de los suyos, que terminaron de rubricarlo Ostigard y Thorstvedt.

Los nórdicos llegaban a la cita tras 28 años de ausencia. Su estrella no había ni nacido aún cuando disputaron su último Mundial, en Francia ’98. Ahora, cuentan con la mejor generación de futbolistas de su historia, en la que el líder es el gigante del Manchester City, pero donde hay que tener muy en cuenta también a Martin Odegaard y a Alexander Sorloth. Los tres eran de la partida en este partido frente a los Leones de Mesopotamia.

Mucho más ha habido que esperar para volver a ver a los asiáticos en un Mundial, puesto que no estaban desde 1986. Irak regresaba 40 años después, tiempo en el que lo menos importante en su país ha sido el fútbol. Han sido décadas marcadas por las guerras y, por fin, podían olvidarse de todo ello para disfrutar de esta gran fiesta del fútbol.

Lo hacían comandados por Aymen Hussein, su delantero, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol iraquí, que no tardó en responder a Haaland, tras el primer gol del noruego. Lo cierto es que, lejos de lo que se esperaba, plantaron cara los iraquíes, sobre todo en la primera hora de partido, poniendo en serios aprietos la portería defendida por el sevillista Nyland.

Haaland eleva a Noruega a otra dimensión

Haaland marcó a los 29 minutos, tras dos avisos, pero Hussein contestaba con un golazo que devolvía el empate. Sin embargo, un error en salida lo aprovechó el robot del Manchester City para reestablecer el orden. Antes del descanso, el delantero noruego había hecho acto de presencia ya con dos goles que llevaban su firma. Quería más, aunque no aumentó sus registros.

En la segunda parte, daba la sensación de que Noruega lo tenía más o menos controlado, pese a los constantes avisos de Irak. Abrocharon la victoria en el tramo final, con un gol de Ostigard. No bajaron los brazos sus rivales, pero sí que respiraron definitivamente gracias a ese 3-1. Daría tiempo a uno más.

Consciente de que los goles pueden ser claves en este grupo en el que también están Senegal y Francia, Haaland pedía a sus compañeros irse arriba en el descuento. Y dio sus frutos. Aprovechando su imponente físico, cabeceó un balón que fue empujado por Thorstvedt, aunque el último en tocar en medio del barullo fue el mismo Hussein, que se lo anotó en propia puerta.

La victoria por 4-1 permite a Noruega mirar de tú a tú a Francia. Les superan gracias a ese último gol en la clasificación, que puede ser clave en la pelea por la primera plaza del grupo, que teóricamente se la jugarán en la última jornada. Eso sí, el siguiente paso de los vikingos es ganar a Senegal, vigente campeona de África, al menos, sobre el césped.