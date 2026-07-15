Quién ganará el Inglaterra – Argentina de las semifinales del Mundial según las apuestas y predicciones

Argentina e Inglaterra se ven las caras en un partido que va mucho más allá del fútbol. La segunda semifinal del Mundial de 2026 se disputará este miércoles 15 de julio a las 21:00 (20:00 en la Islas Canarias). Pese a la igualdad del choque, las principales casas de apuestas tienen un favorito.

La Albiceleste consiguió su última estrella en el 2022 y viene de ganar la Copa América en 2024. Sin embargo, las cuotas le dan una ligera ventaja al equipo dirigido de Tomas Tuchel. La clasificación de Los Tres Leones se paga aproximadamente a 1’73 euros por euro apostado, frente a los 2,10 euros por euro apostado del club de Lionel Scaloni.

Los goles parecen más que asegurados. Se ha marcado más de un gol en cuatro de los últimos cinco partidos de Inglaterra, en el caso de Argentina hay pleno absoluto. Aún así, el respeto en una semifinal puede frenar el potencial ofensivo. Esto se representa en la cuota de más de dos goles en los 90 minutos, que se pagan a un precio de alrededor de 2,29 euros por euro apostado. La apuesta contraria tiene un beneficio menor, de 1,65 euros por euro apostado.

Hay jugadores que nacen para marcar en este tipo de citas. Según las principales casas de apuestas, el futbolista que más opciones tiene para ver puerta es Harry Kane, que tiene una cuota de cerca de 2,30 euros por euro apostado. Leo Messi está por encima en la clasificación de goleadores, pero consideran que ex del FC Barcelona está ligeramente por debajo para este partido (2,60 euros por euro apostado).

Los penaltis son una posibilidad

Argentina e Inglaterra resolvieron los cuartos de final durante la prórroga, por lo que no es una locura pensar que esta situación se repita. Hasta el momento, se han disputado cuatro tandas en el Mundial de 2026. Apostar que el partido termine decidiéndose desde los once metros tiene un beneficio de alrededor de 4,33 euros por euro apostado.