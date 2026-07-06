Enma López, candidata a las primarias del PSOE en Madrid, ficha a un socialista vinculado con la ‘Púnica’

Enma López ha empezado a cerrar los nombres de la lista con la que aspira a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, según ha podido saber OKDIARIO. Entre los fichajes figura Lorenzo Sánchez Gil, el socialista que en 2019 renunció a su puesto como número diez en la candidatura al Congreso que encabezaba Pedro Sánchez tras conocerse su vinculación con la trama Púnica.

Sánchez Gil fue jefe de gabinete de la Alcaldía de San Martín de la Vega, un municipio gobernado por el PSOE. Desde ese cargo, supuestamente, maniobró en 2006 para que el Ayuntamiento adjudicara un contrato público valorado en más de cinco millones de euros a una empresa vinculada a la trama Púnica, la red de corrupción que salpicó a numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y que tuvo como principal cabecilla al que fuera número dos del PP madrileño, Francisco Granados.

Cuando esa información salió a la luz, Sánchez Gil remitió una carta al entonces secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, en la que anunció su renuncia a la candidatura al Congreso «ante las informaciones» que lo vinculaban «con una trama de corrupción». Seis años después, y sin que hasta ahora hubiera trascendido públicamente, Enma López lo ha incorporado a su proyecto para las primarias municipales.

La lista que maneja López incluye también a José Luis Gil Abanades, técnico de administración de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y marido de Otilia Armiñana, la jefa de gabinete del ex secretario del PSOE-Madrid, Juan Lobato, que el propio partido propuso para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el órgano encargado de fiscalizar los contratos y las cuentas públicas de administraciones, ayuntamientos y empresas públicas de la región.

Armiñana, funcionaria de carrera de ese mismo organismo, tomó posesión de su cargo en abril de 2024 tras la renovación del Consejo, en la que el PP eligió a cinco de los siete consejeros y el PSOE y Más Madrid, uno cada uno.

Una candidatura aún en fase de primarias

Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, registró este jueves su precandidatura para competir en las primarias del PSOE-M por la alcaldía de Madrid, en las que se medirá con la actual portavoz municipal socialista, Reyes Maroto.

El proceso interno del partido, que arrancó esa misma jornada con la presentación de candidaturas, contempla la recogida de avales entre el 4 y el 11 de julio, una campaña informativa entre el 12 y el 18, y una primera votación el 19. Si fuera necesaria una segunda vuelta, se celebraría el 26 de julio.

López, que en 2023 ya sonó como posible cabeza de lista antes de que la dirección nacional se decantara por Maroto, ocupó entonces el número tres de aquella candidatura y coordinó la campaña con la que el PSOE pasó de ocho a once concejales.