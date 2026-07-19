La candidata del aparato sanchista Reyes Maroto se impone en las primarias del PSOE de Madrid

Reyes Maroto será la nueva candidata a la alcaldía de Madrid. La ex ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023 hará frente al popular José Luis Martínez-Almeida, que hace tres años logró la mayoría absoluta en las elecciones municipales. Durante el proceso interno ha reivindicado la continuidad de un proyecto «ganador» para arrebatar la vara de mando a Almeida en 2027.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad repetirá como candidata del PSOE en las elecciones de Madrid de 2027 tras vencer en las primarias de este domingo con 1.045 votos a su portavoz adjunta, Enma López, que ha obtenido 841, según los datos facilitados por los socialistas madrileños. La decisión ha recaído en un tercio de la militancia, que ha decidido inclinar la balanza hacia el lado de Maroto con el argumento de «no empezar de cero cada cuatro años», tal y como defendía la socialista durante la lucha por el liderazgo.

Desde que arrancaron estas primarias, Maroto ha basado su candidatura en mantener el rumbo del PSOE de Madrid y en el deseo de que el Partido Socialista gane en los próximos comicios para recuperar Cibeles. Sin embargo, en los resultados de las últimas elecciones municipales de Madrid en 2023, el PSOE de Madrid ni siquiera quedó en segunda posición. Obtuvo 11 concejales y el 13,72% de los votos, muy por debajo del resultado conseguido por el Partido Popular: 29 concejales y el 24,23% de los apoyos.

Maroto llegó a la fase final de las primarias tras recabar 1.376 avales aprobados, frente a los 1.028 válidos presentados por Enma López, a quien reprochó las formas elegidas para anunciar su candidatura, días antes del Debate sobre el Estado de la Ciudad y en vísperas de un Comité Federal del PSOE. La socialista llegó a hablar de una «falta de lealtad» hacia ella, hacia el proyecto, hacia el PSOE e incluso hacia Pedro Sánchez, al tiempo que contrapuso su candidatura «de equipo» frente al «proyecto individual» que atribuía a López.

Tras conocer el resultado, Maroto agradecía el apoyo a la militancia con un mensaje en redes sociales.

Gracias, de corazón, a toda la militancia por demostrar la fuerza de nuestra democracia interna. Mi reconocimiento a @EnmaLopez, a todo mi equipo y a todos los compañeros y compañeras que habéis hecho posible este proceso. Como he dicho siempre, este es un proyecto compartido.… pic.twitter.com/tiEVwO767f — Reyes Maroto (@MarotoReyes) July 19, 2026

El apoyo a Maroto

La candidatura de Maroto ha contado con el respaldo del PSOE madrileño y de cargos socialistas como la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que compartió en redes sociales el aval a su candidatura. También el secretario general del PSOE-M, Óscar López, apeló a Maroto durante la recogida de avales para lograr un cambio político en Madrid en 2027, aunque no se decantó formalmente por ninguna de las dos candidatas.

Reyes Maroto ha situado la vivienda como eje de su proyecto, proponiendo expulsar los ‘Airbnb’ de Madrid, limitar los alquileres con la Ley de Vivienda y destinar todo el suelo público a vivienda asequible. También ha prometido un nuevo «bus de barrio» mientras promete que, si gana, colaborará con agrupaciones, asociaciones vecinales y sindicatos para desarrollar su proyecto.

Tensa relación con Almeida

La candidata socialista afronta ahora el reto de disputar la alcaldía a Almeida tras un mandato marcado por la tensión entre el Gobierno municipal y el PSOE, especialmente desde la ruptura de relaciones institucionales anunciada por el alcalde Almeida en 2025 por las declaraciones de la socialista sobre las muertes en residencias durante la pandemia. Recientemente, Martínez-Almeida llegó a advertirle en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que no tenía garantizado «ni de lejos» ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía.