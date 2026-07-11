Reyes Maroto y Enma López logran los avales y competirán en las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y su portavoz adjunta, Enma López, han logrado recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía, por lo que medirán sus fuerzas el próximo 19 de julio para alzarse con la candidatura del partido frente al regidor, José Luis Martínez-Almeida (PP).

Ambas han entregado este sábado los avales para formalizar sus respectivas candidaturas a las primarias, en las que los militantes elegirán a la candidata socialista para las elecciones municipales de 2027.

La pugna enfrenta a dos concejalas que compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid y López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

En declaraciones en la sede del PSOE madrileño, Reyes Maroto ha rechazado la «etiqueta» de precandidata oficial del partido, en relación a que ha sido arropada por el grueso de los concejales del grupo municipal y por distintos cargos y militantes del PSOE madrileño.

Preguntada por cuántos avales ha conseguido, no ha avanzado el número, se ha limitado a decir que ha logrado «más que suficientes».

Por su parte, Enma López ha señalado que no ha tenido acceso al número de avales online, pero que, según sus estimaciones, ha logrado unos 1.000 apoyos. El límite está fijado en 823 firmas de los militantes de Madrid ciudad, un 15% del censo.

Respecto a sus candidaturas, Maroto asegura que representa «ilusión» y «esperanza» y un «proyecto con raíces, equipo, compromiso y confianza de los militantes y de miles de vecinos» que le «han trasladado que por fin el PSOE tiene una alternativa para ganar en 2027».

Mientras se desarrollaba la jornada, López se encontraba inmersa en plena campaña del «avalmaratón», la ronda de actos con la que recorre las agrupaciones socialistas de Madrid para lograr los 800 avales necesarios con los que disputar las primarias a la alcaldía a la ex ministra Reyes Maroto.

Ya toca, dice Enma López

En el mismo sentido se ha pronunciado, Enma López, quien también afirma que ofrece una alternativa «positiva, alegre e ilusionante». Y sostiene que «ya toca», recordando que la ciudad de Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por el Partido Socialista.

Preguntada si en caso de ser elegida candidata va a integrar en su equipo a Reyes Maroto, ha respondido que sí, al igual que a todas aquellas personas de su proyecto. En cambio, Maroto, al ser preguntada sobre si integrará en su lista a López si gana las primarias, ha echado balones fuera indicando que hay que jugar «partido a partido».

Como ha informado OKDIARIO, la concejal Enma López se ha saltado esta semana el único debate anual del distrito del que es concejal, Chamartín, para hacer campaña en las primarias.

Óscar López, candidato frente a Ayuso

Este sábado también se ha conocido que el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, será el candidato del partido contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones de mayo de 2027, al ser el único en conseguir los avales. «Hoy empieza un tiempo nuevo», ha asegurado.

La otra precandidata al proceso de primarias era Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, quien no ha alcanzado el mínimo necesario, fijado en 2.092 apoyos.

López ha señalado a través de redes sociales que es un honor ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad con el apoyo de la militancia, a la que ha agradecido «de corazón los más de 4.000 avales» recibidos. «Me voy a dejar la vida», ha declarado. «Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid!», ha pedido a los suyos.