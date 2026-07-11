Óscar López será el candidato del PSOE contra Ayuso en 2027 tras ser el único en conseguir los avales

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, será el candidato del partido contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones de 2027 al ser el único en conseguir los avales. «Hoy empieza un tiempo nuevo», ha asegurado.

La otra candidata en el proceso de primarias era Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, quien no ha alcanzado el mínimo necesario, fijado en 2.092 apoyos.

López ha manifestado, a través de un mensaje en las redes sociales, que es un honor ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad con el apoyo de la militancia, a la que ha agradecido «de corazón los más de 4.000 avales» recibidos. «Me voy a dejar la vida», ha declarado. «Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid!», ha emplazado a los suyos.

También fue rival de Sánchez

Óscar López ha protagonizado recientemente una polémica al ser pillado por las cámaras del Congreso de los Diputados llamando «payaso» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por recordarle que investigó las saunas del suegro de Pedro Sánchez cuando era su rival.

López maniobró contra Sánchez con las saunas-prostíbulo de su suegro, Sabiniano Gómez, ya fallecido, cuando se postuló como candidato para liderar el partido en las primarias de 2017. En aquel momento, Óscar López apoyaba la candidatura de Patxi López.

Ese episodio de la vida de Óscar López lo reveló el pasado mes de septiembre la fontanera socialista Leire Díez, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. Aquella rivalidad se desvaneció cuando Sánchez, ya convertido en el nuevo líder socialista, decidió repescar a ambos políticos para puestos clave dentro de su Gobierno.

En el caso de Óscar López, primero como presidente de Paradores, luego como jefe de Gabinete y, finalmente, como ministro de Transformación Digital y líder del PSM. Antonio Hernando, por su parte, fue repescado para el gabinete de Sánchez y ahora ejerce como secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

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