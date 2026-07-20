El principal operador de Arabia Saudí amplía su flota con ocho helicópteros H145 de Airbus

The Helicopter Company (THC), empresa del Fondo de Inversión Pública (PIF) -fondo soberano de Arabia Saudí- y principal operador de helicópteros comerciales del país, ha anunciado un pedido adicional de ocho helicópteros H145 de Airbus, cuya entrega está prevista entre 2027 y 2028.

Por tanto, este acuerdo firmado entre ambas compañías contemplaba hasta 120 helicópteros Airbus de diversos tipos, por lo que se amplía este número en otras ocho aeronaves.

Este pedido refleja la estrategia de incremento de la flota de THC y, al planificar la entrega en un plazo de dos años, la compañía se asegura la disponibilidad inmediata para la integración de las nuevas aeronaves en sus operaciones. Los helicópteros darán soporte a la diferente gama de servicios de THC, incluidos los Servicios Médicos de Emergencia y otras operaciones de misión crítica.

El acuerdo fortalece el sector de la aviación en Arabia Saudí

Igualmente, el acuerdo fortalece el sector de la aviación en Arabia Saudí y amplía el acceso a servicios de helicópteros de clase mundial para clientes nacionales e internacionales.

Alrededor de 1.800 helicópteros H145 se encuentran en servicio en todo el mundo, acumulando un total de más de 8,6 millones de horas de vuelo.

«Los ocho H145 adicionales contribuirán a mejorar nuestras capacidades operativas y posicionarán a THC para expandir aún más su presencia fuera del Reino, consolidando nuestra posición como líder regional y local, y como un actor global cada vez más relevante en la aviación», ha indicado el consejero delegado de THC, Arnaud Martinez.

«Este acuerdo es una muestra de la confianza que THC deposita en nuestras plataformas multimisión para apoyar el ecosistema de aviación de (Arabia Saudí), que se encuentra en rápida expansión», ha afirmado el consejero delegado de Airbus Helicopters, Matthieu Louvot.