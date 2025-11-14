Ni ‘glitter’ ni burdeos: las mujeres más elegantes van a llevar esta manicura esta Navidad y ya lo están pidiendo

Las mujeres más elegantes están pidiendo una manicura muy concreta esta Navidad, una forma de cuidar las manos sin glitter ni torno burdeos. Cada vez más nos centramos en una manicura que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta. Tocará estar listos para descubrir lo mejor de un tipo de manicura que causa sensación y que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Esas manos que son las mejores cartas de presentación posibles, un elemento que deberemos cuidar de forma ejemplar. En especial en estos días en los que necesitamos obtener un plus de buenas sensaciones de la mano de un tipo de detalle que puede ser esencial. Tocará empezar a pensar, no sólo en el look que llevaremos esta Navidad, sino también en la forma de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán esenciales. Estos ingredientes que tenemos en nuestro poder, pueden llegar a ser especialmente bienvenidos, con unos sencillos toques de color y de alegría, podremos conseguir aquello que deseamos y más.

Ni burdeos ni glitter

El glitter se ha convertido en uno de los elementos que parece que define la Navidad. Esos brillos que iluminan cualquier espacio en estas fechas se trasladan a nuestras manos y prendas. Hay pocos elementos que son tan bonitos como este detalle brillante que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Estos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, serán los que nos harán pensar en un cambio de tendencia que puede ser esencial. Esas manos que siempre han tenido como color estrella un tono rojo que tiene personalidad propia.

Un rojo intenso que ilumina con creces esa manicura que nos hacemos para la ocasión. Sin duda alguna, acabará siendo el detalle que será el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser esenciales en estos momentos.

Esta intensidad con la que vestimos nuestras manos en esta época del año puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer los detalles de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

La manicura más elegante de la Navidad

Los expertos de The manicurist nos dan una serie de datos sobre la manicura de moda: «Históricamente arraigado en la cultura pop estadounidense, los lunares traen a la mente los vestidos de Minnie Mouse, los trajes de baño de Marilyn Monroe y las siluetas New Look de la década de 1950. Después de caer en desgracia durante los años setenta y ochenta, la impresión hizo un regreso gradual en las pasarelas, gracias en parte a los diseñadores italianos Valentino y Dolce & Gabbana. Pero fue el espectáculo de Miu Miu Otoño 2023 lo que realmente los puso de nuevo en el centro de atención, cuando Miuccia Prada los usó para traer un toque elegante y rebelde sin esfuerzo a looks deliberadamente despeinados. Desde entonces, los lunares se han convertido en un elemento básico de la moda, abrazados por las celebridades y de moda en las redes sociales».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante un descanso de su gira Radical Optimism, Dua Lipa reveló una manicura atrevida en Instagram: una francesa negra con puntas blancas, a veces cubriendo toda la uña, otras veces colocada justo a lo largo del borde. ¿El resultado? Un look de arte de uñas moderno, creativo y seriamente fotogénico. Ya sea que te inclines hacia el arte de uñas minimalista o llamativo, las uñas de lunares ofrecen infinitas posibilidades creativas. Ya sea esparcido por todas partes, como uñas de acento, a lo largo de los bordes o en patrones asimétricos, difuminan la línea entre el juego y el pulido, logrando un equilibrio perfecto entre el detalle sutil y el estilo destacado de este tipo de uñas».

Los mismos especialistas nos dan una serie de ideas para lucir manicura en esta época del año:

Puntos morados: Relájate en otoño con Fizz, un tono inspirado en el higo que captura la riqueza de la fruta de temporada.

Puntos de tweed: Sumérjase en elegantes tonos grises con un diseño de puntos de dos tonos: puntos de arcilla ahumado sobre una base de tweed perlada.

Uñas francesas de regaliz: reinventado en blanco y negro, este diseño francés utiliza puntas de regaliz y puntos blancos de nieve para un contraste atemporal.

Puntos solares: Brilla intensamente en invierno con delicados puntos de conchas flotando sobre una base solar brillante. Como copos de nieve en un cielo dorado, ¡pura magia!

Será el momento de añadir un poco de magia para crear este tipo de manicura que puede cambiarlo todo.