La firme decisión de Luitingo tras su ruptura con Jessica Bueno

Luitingo ya ha hecho las maletas decidido a empezar una nueva vida sin Jessica Bueno. El ex concursante de Gran Hermano VIP ha reaparecido, con semblante serio y ajeno a las cámaras, por las calles de Sevilla en plena mudanza. El regreso de la modelo a la capital hispalense tras varios años viviendo en Bilbao, supuso también que la ya ex pareja se decidiera a vivir juntos con los hijos de la maniquí. Este movimiento del artista supone que no hay vuelta atrás y que, por el momento, no hay una reconciliación posible.

El difícil momento de Luitingo

Estas imágenes llegan un día después de que el cantante reapareciera en redes sociales para anunciar que había recibido «acoso» por parte de algunos usuarios del universo 2.0. Una situación que no dudó en denunciar públicamente. «Publico esta historia por el siguiente motivo. Desde mi experiencia y lo que estoy viviendo con 34 años, tened mucho cuidado con las redes sociales. Yo sufro acoso, insultos y de todo lo inimaginable por TikTok, Facebook, Instagram… Jamás en mi vida pensé que pasaría por esto y de tal calibre», comenzó diciendo a través de sus historias temporales.

Luitingo retoma su día a día tras su ruptura con Jessica Bueno. (FOTO: GTRES)

El andaluz reiteró que, tras salir a la luz los audios en los que no habló en buenos términos de Jessica, su familia estaba sufriendo también las consecuencias de su mediática ruptura. Además, quiso dar valor a su carrera en la industria musical más allá de su fama por haber participado en un reality: «En el espectáculo llevo desde los 16 años y, a base de muchas vivencias, pues física y psicológicamente tengo algo de fuerza. Aunque lógicamente imaginaros cómo estamos en casa (…). Hay algo que me sorprende y es que las mayores ruinas que me han deseado en mi vida, veo que son de personas mayores». Finalmente, quiso poner nombre y apellidos a su situación actual: «Lo digo públicamente: Sí, estoy viviendo un bullying cibernético (un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas a través de plataformas de mensajería o teléfonos móviles) que no se lo deseo a nadie».

El motivo de su polémica ruptura

Luitingo y Jessica Bueno en la boda de Ana Moya. (FOTO: GTRES)

Desde que anunciara su ruptura con la ex de Kiko Rivera, es habitual que Luitingo se pronuncie a través de redes sociales para contar su versión sobre las polémicas que han empañado su última relación sentimental. Tras salir a la luz sus audios sobre Jessica y sus hijos, el artista emitió un comunicado escrito por sus abogados y que publicó en su perfil personal. «Si bien no recuerda haber dicho ninguna palabra que puede ser considerada ofensiva», defendió. Además, él mismo dejó claro que su ruptura con la modelo se debía a un “desgaste” que no pudieron superar y que, a pesar de ello, consideraba que la sevillana siempre iba a ser el amor de su vida a pesar de su ruptura.