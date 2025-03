Jessica Bueno reacciona ante una posible entrevista de Jota Peletereiro

Jessica Bueno está atravesando un duro capítulo en su vida. La modelo acaba de romper su relación con el cantante Luitingo, haciendo que sus emociones estén a flor de piel. Tanto es así que la hemos visto recientemente romperse en directo. A pesar del mal rato que se llevó la televisiva, se ha recompuesto y ha seguido adelante, como ya ha hecho en otras ocasiones. Ahora, ante la posible entrevista de Jota Peleteiro, no se amedrenta, sino todo lo contrario. Sabe muy bien lo que quiere y lo que pide y no teme en mantener que todo se verá y resolverá ante el juez. «Al final todo el mundo se retracta por sus actos», ha manifestado ante los micrófonos de Gtres.

Posible entrevista a Jota Peleteiro

Estas declaraciones han llegado tras el anuncio de Mediaset de una posible entrevista con el ex futbolista. Él, que ha guardado silencio tras los ataques y las acusaciones de Jessica, ha mantenido en todo momento una postura discreta, evitando hablar de la guerra que tienen.

Jota Peleteiro. (Foto:Instagram)

Una guerra que ahora permanece en pausa por la religión de Jota, pero eso no significa que no hable próximamente. Por el momento, el centrocampista se encuentra realizando el Ramadán y, al igual que debe realizar ayuno, no fumar o mantener relaciones sexuales, tampoco pueden involucrarse en conflictos durante el mes que para ellos es sagrado. Por ese motivo, Jota mantendrá una vez más su silencio, pero pronto podría romperlo.

La reacción de Jessica Bueno

Por su parte, Jessica no se ha quedado muda al saber que su ex marido podría acudir a un plató de televisión. En la estación de Atocha ha expresado que no está preocupada por dicha intervención, sino todo lo contrario. «Mi conciencia está bien tranquila. Ya lo dije ayer, las explicaciones que tenga que dar, que las vaya preparando para el juzgado, que tiene que dar muchas explicaciones».

Un juicio que va a llegar «muy pronto» y del que espera salir beneficiada de todo lo que no ha percibido, ya que el objetivo de este procedimiento judicial es que Jota Peleteiro pague la pensión de sus hijos que le debe a la modelo, la cual está pagando facturas que, como ha repetido en más de una ocasión, no le corresponden y que así lleva mucho tiempo.

Jessica Bueno.(Foto:Instagram)

Jota comenzó a efectuar los pagos, pero cesó y Jessica ha tenido que seguir costeando lo que a él le correspondería legalmente como padre de los niños, Jota Jr. y Alejandro. «Yo, lo único que quiero es hacer mi vida con tranquilidad y paz. Y ya está», aseguraba al preguntarle por la situación.

Manifiesta que ella lo que quiere es «seguir adelante con mis hijos y no depender de si un mes sí o un mes no» y que para ello se está poniendo a trabajar y seguir como buenamente puede hasta que el juez dictamine qué pasará con la manutención de los niños. Por último, ha dicho rotunda que «cada uno se retracta con sus actos».

El viaje de Jota Peleteiro a Riad

A la espera de que se celebre el juicio, la vida de ambos continúa, ella superando su ruptura y él consiguiendo reunir a sus hijos mayores con el pequeño Mansour Malik, el niño nacido de su relación con su actual pareja, Ajla Peleteiro, en noviembre de 2024. Este encuentro en Riad no ha agradado demasiado a Jessica, ya que el padre de sus hijos intenta mostrarles a los niños su cultura. Tanto es así que se han podido ya ver imágenes de Alejandro y Jota en las que Jota Peleteiro ha presumido de lo unida que está su familia y Jessica muestra su resiliencia.

Jota Peleteiro con sus hijos. (Foto:Instagram)

Ella misma reconoció que esto le molesta y que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico para superar su depresión. A pesar de tener que recurrir a la ayuda de profesionales, la ex pareja de Luitingo sigue adelante y reconoce que, si Jota intenta adentrar a los niños en el islam, ella ha dicho que no es una decisión que lleve tomar ella sino que: «Que decidan mis hijos cuando sean mayores lo que quieren», aseguraba antes de despedirse en dirección a su tren. Un tren que ha cogido de forma literal y que también ha hecho de forma figurada, dirigiéndose a un nuevo capítulo en su vida, soltera y con el único fin de seguir adelante con su vida y luchar por la felicidad de sus hijos.