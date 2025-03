Jota Peleteiro, que se convirtió al islam hace justo un año. Desde Kuwait trascendió una fotografía del futbolista retirado opositando a su nueva fe en árabe. Ahora, el de Galicia, que actualmente vive en Riad, la capital de Arabia Saudí, ha compartido un a reveladora imagen con uno de sus hijos en común con Jessica Bueno, que ha vestido con atuendos de la religión que practica su padre.

Hace unas semanas, el ex jugador del Deportivo Alavés recibió la visita de Jota Jr. Y Alejandro, sus descendientes en común con Jessica Bueno. Desde su separación, los menores pasan la mayoría del tiempo con su madre en Andalucía, donde se mudaron hace unos meses tras un tiempo en Bilbao, País Vasco. Fue el deportista el que se trasladó hasta Sevilla para recoger a sus hijos para volar hacia Arabia Saudí. Un viaje que él mismo ha compartido en redes sociales, a pesar de causar un gran malestar a su ex mujer, con la que tiene una relación nula.

Jessica Bueno reacciona a la foto de su hijo con atuendos del islam

La vida de Jota Peleteiro daba hace unos años un giro radical. El de Galicia, tras su separación de la modelo andaluza, dejaba tras su vida en España para emprender e invertir en negocios de Oriente Medio. Además de convertirse a esta religión, pasaba por el altar con Ajla Peleteiro, con la que ha tenido a Mansour Malik, su tercer hijo y el primero con la maniquí.

Jota Peleteiro junto a uno de sus hijos. (FOTO: GTRES)

A través de redes sociales, el que fuera futbolista del Birmingham City, que es muy reservado a la hora de enseñar o hablar sobre su vida personal, suele compartir puntualmente cómo es su vida en la otra punta del mundo. En esta ocasión no ha sido menos y tras recoger a sus hijos en España, de tres y nueve años de edad, ha mostrado algunos de sus planes juntos en Arabia Saudí: desde una visita al desierto a una jornada en un parque temático.

La visita de los menores, ha coincidido con una significativa fecha por la religión que profesa: el Ramadán. Por lo que ha mostrado en sus redes sociales, Peleteiro ha aprovechado la ocasión para enseñarle a sus hijos algunos conocimientos de su fe, tal y como ha compartido en sus historias temporales de Instagram. Concretamente, evitando mostrar sus rostros, ha publicado una imagen de sus descendientes en común con Jessica Bueno en la que aparecen vestidos con las prendas típicas del isla, como caftanes o chilabas, en color blanco.

Jota Peleteiro. (Foto:Instagram)

La reacción de la modelo sevillana no se ha hecho esperar. Sabida es que la relación con su ex está más tensa que nunca y, de hecho, en su intervención en ¡De Viernes!, dijo que no le gustaba que sus hijos «salieran de Europa» por cómo estaba la situación. «El yo negarme significa que los niños no van a estar con su padre, y no quiero ser la excusa ni el impedimento», explicó.

Sobre la foto de Jota Jr. y Alejandro con el traje típico de la religión musulmana, Jessica (que se ha declarado católica) ha sido tajante: «Todo el mundo se retracta por sus actos. Que decidan mis hijos cuando sean mayores lo que quieren».