«Feliz y poderoso»: así se siente Jota Peleteiro tras convertirse al Islam

La decisión que ha tomado Jota Peleteiro, un año después de su sonado divorcio con Jessica Bueno, ha acaparado gran parte de los titulares informativos de la semana. Tal y como ha trascendido, el ex futbolista ha decidido convertirse al Islam por voluntad propia tras quedar enamorado de su cultura y sus costumbres, las cuales ha conocido de la mano de su amigo Faisal Buresli, un kuwatí con el que coincidió hace más de diez años en Estados Unidos y con el que viajó al Golfo Pérsico a principios del año pasado.

El portal Al-Qabas fue el encargado de difundir la noticia y, ahora, ha sido también el que ha publicado las primeras palabras de Jota Peleitero tras su gran cambio de religión. El deportista ha asegurado sentirse «feliz y poderoso» e insiste en que está viviendo «en su mejor momento» después de abrazar el Islam. «Ayer, en casa de Faisal Buresli, estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía ‘bienvenido al Islam’. Amo a su familia», comentaba. «Ella me ha dado mucho amor y, por supuesto, él ha sido un de las razones por las que he empezado a sentir esto», añadía visiblemente emocionado.

عائلة فيصل بورسلي وقصة إسلام النجم الإسباني #جوتا pic.twitter.com/yPuGw8HmP7 — القبس (@alqabas) February 18, 2024

La unión que en todo momento le ha transmitido la familia de Faisal Buresli es la misma que a él le gustaría tener para sí mismo, según sus propias palabras: «Lo que sentí en su casa con su familia es lo que quiero para mi familia y para mis próximas generaciones: estar todos juntos, sanos, con sonrisas, con respeto», señalaba.

Por ahora, estas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Jota Peleteiro tras convertirse al Islam, y sus redes sociales ya se han llenado de comentarios de personas que tienen su misma ideología y que apoyan por completo al ex futbolista en su decisión: «Que bendición volver a tu creador a un mes del gran esperado ramadán», «Que Alá mantenga su corazón firme en el Islam y te recompense con el bien», «Bienvenido al Islam, hermano», escribían algunos de los internautas.

La llamativa reacción del entorno de Jota Peleteiro

La conversión de Jota Peleteiro no ha pasado desapercibida para nadie. Y los últimos movimientos de Ajla Etemovic, la modelos serbia con la que mantiene una relación desde 2023, es una gran prueba de ello. La joven ha borrado todas sus cuentas de las redes sociales, dejando en un gran misterio su opinión acerca del cambio de religión del ex futbolista. Por otro lado Jessica Bueno, lejos de pronunciarse ante la noticia, se ha limitado a a gritar a los cuatro vientos su amor hacia Luitingo, su actual novio. «Disfrutando de una de las sensaciones más bonitas que he podido experimentar», escribía en medio del revuelo protagonizado por el padre de sus dos hijos pequeños.