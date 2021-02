Rutinas de belleza: cómo cuidar de tu cutis paso a paso

Si tienes leves complicaciones en la piel del rostro, es que quizás no estás aplicando las rutinas de belleza que tocan en cada momento. ¿Ya sabes cómo debes hacer el paso a paso de estas? Te lo explicamos.

Pues con una perfecta rutina es más fácil que tu piel esté más suave, lisa, tersa y sin imperfecciones.

Higiene correcta

Según You Are The Princess, la higiene cutánea es el gesto más importante en la rutina de cuidado facial. Sin embargo, para muchos sigue siendo un tema no del todo resuelto y que genera varias dudas.

Si antes no hemos realizado el ritual de limpiar: desmaquillar y tonificar, poco sirve que nos aplicamos nuestra crema antiarrugas o el serum de la marca más buena.

Por esto, los expertos, además, recomiendan limpiar el rostro dos veces al día; por la mañana, para eliminar la grasa y toxinas que se hayan generado por la noche, y justo antes de acostarnos, para eliminar el maquillaje, cremas y SPF.

No debemos olvidar que nuestra piel no deja de segregar y eliminar toxinas, día y noche, a través del folículo pilosebáceo. Por esto se hace tan importante seguir esta rutina y la limpieza, diurna y nocturna.

Limpiar la piel

El primer paso que nos propone esta firma en las rutinas de belleza es limpiar la piel de impurezas para que los productos penetren mejor.

«Si llevamos maquillaje necesitaremos hacernos una doble limpieza antes: primero con un producto de base en aceite para disolver y un segundo más jabonoso que retiraremos con agua y nos permitirá arrastrar todos los restos del maquillaje y dejar los poros limpios».

La maquilladora Cristina Lobato recomienda también escoger productos dependiendo del tipo de piel ya que en el mercado hay una amplia variedad de productos con diferentes texturas o principios activos: Leche limpiadora, crema limpiadora, limpiador en gel o mousse y agua micelar…

Recomiendan, entre otro, el uso de un cepillo limpiador. “Un cepillo facial nos permitirá exfoliar la piel de nuestro rostro rápidamente y sin esfuerzo. Esto ayudará a que luzca cargada de luminosidad y brillo a diario y, además, retrasará los signos del envejecimiento prematuro. También ayudará a la regeneración celular y a disfrutar de un cutis radiante y libre de arrugas”.

En este caso, también aconsejan aplicar las mascarillas faciales de burbujas. Tales productos están formulados con partículas de agua carbonatada que al entrar en contacto con la piel se convierten en miles de microburbujas, son altamente efectivas.

Según You Are The Princess, “Atrapan las impurezas y las separan de nuestra piel, consiguiendo un resultado rápido de limpieza profunda y aspecto radiante”.

Serums

Una vez hemos realizado esta limpieza, entonces toca hacer penetrar algunos activos que mejoren nuestro aspecto con un masaje facial.

Además recomiendan usar los sérums porque entre otras funciones permiten penetrar hasta las capas más profundas de la piel proporcionando un extra de hidratación.

A su vez, comentan que también es bueno aplicar el producto directamente con las manos o utilizar algún utensilio especial, como un rodillo o gua sha de algún mineral como el cuarzo rosa o jade, un utensilio cada vez más usado en cosmética tanto en casa como en los centros de belleza.

Cristina Lobato da a conocer que el sérum es uno de los cosméticos que han creado un antes y un después en la rutina de cuidado facial. El sérum es uno de los cosméticos más eficaces porque lleva una alta concentración de principios activos que consiguen penetrar, gracias a su textura, a las capas más profundas de la piel.

Explica que por norma suelen llevar componentes antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, ésta última nos ayuda a potenciar la luminosidad de la piel.

¿Cuándo aplicar el contorno de ojos?

Pues el paso que sigue a continuación en nuestras rutinas de belleza, dentro de nuestras rutinas belleza, especialmente para enfatizar nuestro cutis.

Lobato explica que lo mejor es aplicar el contorno en la zona inferior del ojo, tecleando por encima del hueso del pómulo hacia la zona baja del ojo, sube hacia el tabique nasal y recorre hasta el vértice de la ceja. Como si hiciéramos un ∞ en los ojos.

Después tocaría el bálsamo labial y la crema hidratante.

Corrector

Tras esta limpieza, el serum, el contorno de ojos y la crema hidratante, entre otros, si es necesario, entonces hay que aplicar el corrector.

Es factible porque es un producto cuya función va destinada a corregir las discromías o alteraciones de color en la piel producidas por manchas de sol, granitos u ojeras.

Cristina Lobato cuenta que es mejor aplicar el corrector antes de la base de maquillaje porque es posible que haya manchas que necesites cubrir con tonalidades que necesitarás neutralizar con la base para que no se vean los contrastes de color.

Debemos cubrir las ojeras dependiendo de la intensidad o tonalidad de la misma. Desde los tonos más beige hasta los más asalmonados o anaranjados para las ojeras más oscuras.