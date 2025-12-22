Sheila Devil reaparece en redes: conocemos la verdad tras la fotografía junto a su madre

La muerte de Camilo Sesto sacudió los cimientos de la vida de Sheila Devil, su única descendiente y beneficiaria de su millonaria herencia. Tanto es así que se sumergió en mundos poco recomendables a los que tuvo acceso tras recibir una gran cantidad de dinero que su padre recaudó con su exitosa carrera y también se juntó con malas compañías que han hecho mella en su cuenta corriente y en su estado de salud. Lo ha hecho hasta tal punto que tenido que ingresar en varias ocasiones para ser atendida por especialistas y su estado, mantiene día a día en vilo a su madre y a sus seres queridos.

Sin embargo, este fin de semana, ha reaparecido en redes sociales tras un largo periodo sin publicar nada y ha compartido con sus seguidores una esperanzadora fotografía. Un gesto que corrió como la pólvora y que muchos medios interpretaron como la posibilidad de que hubiera recibido el alta. Pero nada más lejos de la realidad; en LOOK hemos podido contactar con fuentes muy cercanas y conocemos de primera mano cuál es el momento actual que atraviesa Sheila.

La unigénita del recordado cantante continúa ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y, aunque está estabilizada, los facultativos no han considerado darle el alta todavía. Todo el equipo médico sigue muy pendiente de su evolución y, quien no se ha separado ni un momento de los pies de la cama, ha sido Lourdes Ornelas, que lucha incansablemente porque Devil se recupere de sus adicciones y se aleje de ciertas personas. Ha sido precisamente con ella con la que Devil ha posado en su cuenta pública de Instagram, un gesto que ha alegrado a muchos internautas, que han visto en él un atisbo de acercamiento de madre e hija.

En la instantánea aparece Sheila Devil con una peluca y un anorak negro acompañada por Lourdes, también vestida de oscuro. Por el entorno que las rodea, podemos intuir que ha sido tomada en el interior del centro hospitalario en el que la hija del cantante está siendo atendida por profesionales de la sanidad.

Las reacciones al post de Sheila Devil

Tal y como hemos indicado anteriormente, el último movimiento de la heredera de Camilo Sesto se ha viralizado y muchos medios se han hecho eco de ello. De la misma manera, también ha recibido cientos de comentarios que celebran que haya tenido un arrimo con su progenitora y se han sorprendido con la foto.

«Qué bonita imagen con tu madre, que es quien más te quiere», ha asegurado el periodista y colaborador Aurelio Manzano. «Una madre lo es todo», «me alegra ver que ya estás mucho mejor», «me encanta verte sonriendo y verte con ella, tu mami, a la que tanto admiro y respeto por su valentía y su coraje de estar siempre cuidándote y peleando», «no la abandones, hazle caso», «Dios os bendiga, disfruten de esta Nochebuena y sean felices, que es lo que de verdad importa» o «qué emoción» han sido otros mensajes que han deslizado internautas anónimos que se alegran por la situación actual de la joven que, aparentemente, se ha dejado guiar por los consejos de su madre.