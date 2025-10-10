Alessandro Lequio está de nuevo en primera línea de actualidad tras salir a la luz las memorias de Mar Flores, con la que tuvo una relación clandestina pasajera. La modelo ha incluido al conde en las páginas de su libro y, además, le ha agradecido públicamente todo lo que le ayudó para recuperar a su hijo Carlo cuando su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, se lo llevó a Italia.

Sabido es que el colaborador televisivo ha tenido un amplio currículum amoroso. Sin embargo, hace casi tres décadas, conoció a la mujer con la que encontraría la estabilidad: María Palacios, la madre de su hija Ginevra Ena. La comunicadora, que trabaja en una revista de la crónica social, ha reaparecido en las últimas horas en un photocall y se ha pronunciado sobre cómo vive este momento en el que su marido está de nuevo en el foco mediático.

La discreción de María Palacios

María Palacios, que huye de las cámaras, focos y micrófonos, ha demostrado una vez más su generosidad ante los medios. La de Galicia ha acudido a la presentación del tercer libro de su amiga, Belén Junco. «Apoyando a Belén Junco, gran amiga y escritora», ha dicho la mujer del conde Lequio, que ha dicho que en su casa son muy aficionados a la lectura: «Hombre por supuesto. Mi hija lee, no con tanto gusto como nosotros, porque es pequeña… Yo, por ejemplo, leo siete veces más con la tablet que en papel».

Alessandro Lequio y María Palacios en un photocall. (Foto: Gtres)

En una era en la que muchos famosos se están dando a conocer a través de memorias escritas o documentales, Palacios lo tiene claro: jamás contaría su historia: «Yo no, yo no tengo ni las vivencias ni experiencias de Belén, que consigue atrapar a las mujeres desde la primera página».

Finalmente, ha sido inevitable que María esquive la gran pregunta. ¿Cómo se encuentra tras la publicación de las memorias de Mar Flores? «Estupendamente. Yo muy bien, pero como comprenderás no voy a entrar, pero sorprendentemente bien».

La historia de amor de Lequio y María

A pesar de la fama de su marido, María Palacios siempre ha estado en un segundo plano. La comunicadora de 47 años optó por dar un paso atrás en su exposición mediática cuando conoció al conde Lequio. Fue a finales de 1999 cuando tuvieron su primer eye contact y, a pesar de que tuvieron una ruptura temporal, finalmente se dieron el sí, quiero en una boda de estilo medieval en noviembre del 2008 en el antiguo monasterio de Santa María de Sacramenia, en Segovia. Al igual que su historia de amor, su boda también fue muy discreta, pues solo asistieron 50 personas -entre los que estaban Aless y Clemente Lequio, los hijos del colaborador televisivo-.

Alessandro Lequio y María Palacios. (Foto: Gtres)

Ocho años después, el matrimonio daba la bienvenida al mundo a Ginevra Ena, la tercera hija de Alessandro y la primera de María. La pequeña, de nueve años, es la gran protagonista de las redes sociales de sus padres que, aunque tratan de ocultar su identidad, sí que publican fotos de sus momentos juntos.