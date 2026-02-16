La polémica familiar y mediática entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia sigue creciendo y sumando capítulos, convirtiéndose en uno de los conflictos más comentados del panorama social televisivo en los últimos días. Todo comenzó cuando la influencer confirmó públicamente en Espejo Público que su relación con su primo es prácticamente inexistente en la actualidad. Laura no dudó en sincerarse en el espacio presentado por Susanna Griso, donde colabora semanalmente, y sus palabras fueron el detonante de una tormenta mediática que no ha dejado de intensificarse.

Según explicó, el malestar de Carlo se originó porque ella habló públicamente de aspectos de su vida privada. Lejos de retractarse, Laura se reafirmó en su postura y dejó entrever que su primo estaría atravesando un momento delicado, «entre la espada y la pared», debido a tensiones familiares y presiones externas. Además, insinuó que el entorno del actor, especialmente su pareja Alejandra Rubio y el círculo televisivo vinculado a Terelu Campos, estaría influyendo en la distancia con su madre, Mar Flores. Estas declaraciones no solo avivaron el conflicto, sino que añadieron nuevos frentes a una disputa que ya era compleja.

Laura Matamoros en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

La respuesta, sea como fuere, no ha tardado en llegar. Desde el plató de Vamos a ver, programa emitido en Telecinco, Alejandra Rubio ha salido en defensa de su pareja con firmeza. Ha asegurado que Carlo no tiene ningún problema con Laura y que el mensaje que él había publicado en redes, interpretado por muchos como un dardo directo hacia su prima, en realidad iba dirigido a otra persona vinculada al programa matinal. Esa persona, según ha confirmado después, sería la periodista Gema López, quien a su vez ha respondido desde el plató del espacio después de que su compañero Miquel Vals señalara que el mensaje parecía dirigido a él o a ella. La periodista ha reaccionado con ironía y contundencia, defendiendo su trayectoria profesional y asegurando que si habla de la vida de Carlo es porque él mismo la expone públicamente. También ha subrayado que ella protege su intimidad, algo que, a su juicio, el actor no ha hecho. El mensaje en cuestión, cabe recordar, decía: «Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría».

Pero mientras tanto, Alejandra Rubio no solo ha negado cualquier guerra, sino que también ha reprochado a Laura que mencionara a su madre en televisión y le pidió que la dejara al margen. Según su versión, la distancia entre primos se remonta a un encuentro en el que Carlo le pidió expresamente a Laura que dejara de hablar de él y de exigirle posicionamientos en asuntos familiares delicados. La joven insistió en que en los dos años de relación con el actor apenas ha coincidido con su prima en reuniones o celebraciones familiares, lo que evidenciaría un distanciamiento previo. «A Laura le va muy bien en redes, está colaborando en ese programa hablando de nosotros. Ha hablado de mi madre, de mí, yo pido que deje en paz a mi madre», han sido sus palabras. «Hace años que yo no la veo, pero desde que estoy con Carlo no he visto a Laura. A todo lo que tenía que venir, de planes familiares, no se ha presentado a nada…», ha añadido.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Valladolid. (Foto: Gtres)

Con todo, por ahora, ninguno de los protagonistas parece dispuesto a dar un paso atrás. Laura sostiene que simplemente dijo la verdad sobre su relación con su primo; Carlo guarda silencio mediático salvo por sus publicaciones en redes; y Alejandra continúa ejerciendo de portavoz y defensora.