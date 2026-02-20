Los Chunguitos defienden a Julio Iglesias tras la polémica sobre los presuntos abusos: "Es un hombre…"
Julio Iglesias ha recibido numerosos apoyos desde que saliera a la luz el revuelo a raíz de las acusaciones de acoso y agresión sexual de dos ex empleadas de su hogar. Desde entonces, muchos de sus amigos han decidido dar la cara y salir en su defensa, como Ana Obregón o Susana Uribarri. Ahora, quiénes se han posicionado a su favor han sido Los Chunguitos, que además han aprovechado para mandarle un mensaje directo al artista internacional.
Los Chunguitos se posicionan con Julio Iglesias
Tras muchos años separados, Los Chunguitos han regresado a los escenarios. Enrique, José y Manuel Salazar vuelven a unir sus voces para subirse a los escenarios y reencontrarse con su público en una gira 50+1 que promete dejar grandes momentos.
Julio Iglesias en un acto en España. (Foto: Gtres)
Los artistas, que han abordado varias cuestiones sobre su gira, se han pronunciado sobre algunos asuntos de la actualidad, como de la polémica de Julio Iglesias. Aunque en un comienzo han tratado de ser discretos y mantener el silencio, finalmente no han dudado en sacar la cara por su gran amigo. «Lo que ha hecho es que no lo sé si es verdad o mentira», han comenzado diciendo,
Sin embargo, cuando la prensa le ha preguntado sobre si consideran que la noticia ha manchado su imagen o su reputación, Los Chunguitos han sido contundentes: «Yo creo que Julio Iglesias siempre será Julio Iglesias. Es un hombre serio y respetable y un pedazo cantante. Es un hombre serio y con mucha formalidad. Y quiero mandarle un abrazo».
Los Chunguitos. (Foto: Gtres)
Y, además, han querido mandarle un mensaje directo a Julio Iglesias: «Que Dios te bendiga mucho, que estamos contigo. Hay que apoyar a la gente, que se lo merece».
Los otros famosos que han apoyado a Julio Iglesias
Tras los testimonios de sus ex empleadas, Julio Iglesias decidía romper su silencio a través de un comunicado: «Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave».
Ana Obregón en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)
La primera en salir en su defensa fue Ana Obregón, a la que el artista conoce desde su infancia: «Nadie va a poner en duda la profesionalidad de Julio Iglesias como cantante, leyenda viva. Pero yo quiero hablar de Julio Iglesias persona. Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con él mañana, tarde y noche. He estado en su casa dos años y medio.cYo puedo hablar. Ese Julio que retratan no es Julio. Para Julio han trabajado millones de personas de todo el mundo y en 70 años de carrera nadie a dicho nada».
Y no solo la actriz. Susana Uribarri, Miranda Rijnsburger, Colate, Isabel Preysler -hace solo unos días, o Juan Peña, son algunos de los VIPs que también han decidido posicionarse con el artista.