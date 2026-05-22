Mientras Gabriel Rufián fantasea con liderar un nuevo frente de izquierdas para las próximas generales (aunque en su propio partido no parezcan demasiado entusiasmados con la idea), en los pasillos del Congreso hay otra figura que lleva tiempo llamando la atención. Y no precisamente por sus intervenciones parlamentarias. Hablamos de Meritxell Barrionuevo, la inseparable sombra de Rufián, la mujer que le acompaña a todas partes y cuya estética, entre ejecutiva de revista de moda y personaje secundario de Netflix ambientado en Madrid, no pasa precisamente desapercibida.

De hecho, tiene un aire innegable a Anne Hathaway. Especialmente a aquella Anne Hathaway de El diablo viste de Prada, aunque más bien en versión española (es decir, El diablo viste de Zara): mirada afilada, estilismo impecable y esa expresión permanente de «estoy juzgando tu pregunta antes de que abras la boca».

Es periodista, fue novia del actor de ‘Águila roja’…

Y quizá su rostro te resulte familiar por otro motivo. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles del entorno mediático de ERC en el Congreso, Barrionuevo ocupó páginas de prensa rosa. En 2012 fue pareja de David Janer, el actor que interpretaba al héroe de Águila Roja. Vamos, que ha pasado de las capas y espadas a los argumentarios parlamentarios.

Pero más allá del glamour parlamentario y las comparaciones hollywoodienses, Barrionuevo tiene trayectoria profesional. Es periodista y licenciada en Filología Catalana, y ha trabajado en distintos medios como Radio Nacional de España o Canal Català, donde incluso llegó a ejercer como directora de informativos.

En 2019 Gabriel Rufián la nombró ‘asistente técnica’

En 2019, Rufián la nombró asistente técnica de los diputados de ERC en el Congreso. Y desde entonces ha ido consolidando su peso dentro del aparato mediático republicano hasta convertirse en la nueva jefa de prensa del grupo.

Eso sí, muchos la recuerdan sobre todo por aquella famosa imagen en los pasillos del Congreso donde José Luis Ábalos aparecía prácticamente desencajándose el cuello para girarse a mirarla. Una escena que en redes fue analizada con más detalle que algunos plenos parlamentarios.

Meritxell Barrionuevo, la jefa de prensa de ERC en el congreso. Es la de la famosa foto de Abalos partiéndose el cuello para girarse al verla con cara de depredador en un pasillo del congreso pic.twitter.com/mMvULRAcD5 — Fidel J. Chaparro🇪🇺🚚 (@FidelJChaparro) January 15, 2026

Barrionuevo también protagonizó hace unos meses otro momento comentado: su reprimenda al periodista Josué Cárdenas por formular preguntas incómodas a Rufián. Una escena que resumía bastante bien la nueva política: discursos sobre transparencia… siempre que las preguntas estén previamente autorizadas.

Mientras tanto, Rufián continúa dejando titulares sobre su posible futuro político, ofreciendo incluso encabezar una nueva plataforma de izquierdas. Aunque dentro de ERC algunos no parecen especialmente ilusionados con la idea. Pero eso pertenece a la sección de análisis nacional. Nosotros hoy hacíamos zoom a la mujer que siempre aparece a su lado. La mujer de mirada de hielo y estética entre Moncloa y Vogue. Y sí, sigue sin ser Anne Hathaway. Aunque a veces, en ciertos pasillos del Congreso, parezca que estamos viendo el casting español de El diablo viste de Prada, digo de Zara.