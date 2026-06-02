La jornada del 2 de junio de 2026 se presenta con cielo poco nuboso por la mañana, aunque a medida que avance el día, las nubes se intensificarán, especialmente en la mitad norte de la provincia, donde se prevén chubascos y tormentas locales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento, inicialmente flojo, cambiará a dirección sur y este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de junio

Barcelona: nubes amenazantes y chubascos por la tarde

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, dibujando una jornada que promete ser intensa. A primera hora, la temperatura se sitúa en 21 grados, mientras el viento sopla suavemente del sureste a unos 10 km/h. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la tarde, nubes amenazantes asoman en el horizonte y es probable que se desaten algunos chubascos. La humedad en aumento, alcanzando niveles notoriamente pesados, hará que la sensación térmica se eleve hasta los 28 grados.

Ya por la tarde, el termómetro podría alcanzar su máximo de 27 grados, pero la combinación de la temperatura y la humedad dará una sensación de calor intenso. El viento podría intensificarse con rachas de hasta 8 km/h, pero permitirá que los barceloneses disfruten de la tarde antes de que el sol se despida a las 21:18. Esta jornada nos invita a estar preparados ante posibles lluvias en la tarde-noche, mientras el cielo continúa su danza de nubes y luz.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes amenazantes y posibles lluvias

El sol asoma tímidamente entre nubes grisáceas, presagiando un día marcado por la inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 21 grados, pero a medida que avanza el reloj, el cielo se va oscureciendo y el viento, que sopla del sureste a 10 km/h, comienza a intensificarse.

Por la tarde, se espera que el ambiente se torne más agitado, con una probabilidad de lluvia del 70% y ráfagas que podrían alcanzar los 8 km/h. La jornada alcanzará una máxima de 28 grados, pero la sensación térmica será notablemente más baja, acentuada por la elevada humedad. Es un día ideal para llevar paraguas y estar preparado para las sorpresas que traiga el tiempo.

Cielo parcialmente nublado y calor en Badalona

Este día en Badalona amanece con una temperatura mínima de 20°C y un cielo parcialmente nublado, que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. La sensación térmica puede alcanzar los 29°C, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 8 km/h. La probabilidad de lluvia es muy baja por la mañana, pero podría aumentar ligeramente en la tarde-noche, con un 15% de posibilidad.

Durante la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 27°C. La humedad será bastante variable, con máximos que llegarán al 85%, lo que puede provocar un ambiente algo pesado. Con la salida del sol a las 06:19 y su puesta a las 21:18, Badalona disfrutará de un día con más de 15 horas de luz, ideal para aprovechar actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable mantenerse hidratado y protegido del sol.

Cielo cambiante y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alterna alguna nube durante la mañana y un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Aunque hay probabilidades de lluvia por la tarde-noche, el viento soplará suavemente, favoreciendo una jornada manejable y sin grandes sobresaltos.

Este es un día ideal para dar un paseo o disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo y la temperatura agradable que se mantendrá a lo largo de las horas.