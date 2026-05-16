Ni a primera hora ni después de comer: el mejor momento del día para ir al baño, según los gastroenterólogos

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Las visitas al baño ofrecen pistas importantes sobre el estado general del organismo. La frecuencia, el color y la consistencia de las heces ayudan a detectar posibles desequilibrios relacionados con la alimentación, la hidratación o el estrés cotidiano. Según explica EatingWell, los especialistas consideran que no existe un mejor momento del día para ir al baño. Aun así, mantener una rutina estable sí favorece el bienestar digestivo y permite que el intestino funcione regularmente. Cuando el cuerpo sigue horarios constantes para dormir, comer y descansar, las deposiciones suelen ser más completas, cómodas y satisfactorias. Además, un ritmo intestinal regular puede prevenir molestias frecuentes.

El gastroenterólogo Will Bulsiewicz explica en EatingWell que el organismo funciona siguiendo ritmos naturales relacionados con la luz solar y el descanso nocturno. «Estos ciclos influyen directamente en la digestión, el sueño y la actividad intestinal. Cuando ese ritmo se altera, pueden aparecer problemas como estreñimiento crónico o síndrome del intestino irritable», menciona. Por su parte, el doctor Kenneth Brown considera que la mañana suele ser el momento más favorable para evacuar porque el colon alcanza entonces un nivel elevado de actividad. Durante la noche, el intestino acumula heces mientras el sistema digestivo permanece relativamente inactivo. Al despertar, el tránsito intestinal se reactiva y también aumenta el cortisol, una hormona capaz de estimular las deposiciones. Además, desayunar y beber agua activa el reflejo gastrocólico, facilitando el vaciado intestinal de manera natural y cómoda para muchas personas cada día. Los especialistas recomiendan mantener horarios regulares para ayudar al intestino diariamente sin estrés.

Cuál es el mejor momento del día para ir al baño

La mañana reúne varias condiciones que favorecen el movimiento intestinal. Después de varias horas de descanso, el colon contiene material acumulado y está preparado para expulsarlo.

A ello se suma la hidratación tras el ayuno nocturno y el aumento natural de cortisol, que ayuda a activar distintas funciones del organismo. Muchas personas también notan ganas de evacuar después del primer café o desayuno del día.

Kenneth Brown señala que el reflejo gastrocólico tiene un papel importante durante las primeras horas de la jornada. «Cuando el estómago recibe comida o líquidos, el colon responde con contracciones que facilitan la expulsión de las heces», menciona.

Por esa razón, desayunar sin prisas puede contribuir a una evacuación más cómoda y completa. Los expertos insisten en que el cuerpo responde mejor cuando mantiene rutinas constantes.

¿Qué hábitos favorecen una buena evacuación?

La doctora Karina Cuiñas recuerda que no existen soluciones milagrosas contra el estreñimiento. Para mejorar el tránsito intestinal resulta necesario mantener hábitos saludables de forma diaria.

Uno de los más importantes es aumentar el consumo de fibra mediante frutas, verduras, cereales integrales, semillas y frutos secos. Estos alimentos aportan volumen a las heces y facilitan su desplazamiento por el intestino.

La especialista también recomienda introducir los cambios alimentarios poco a poco para evitar molestias digestivas o exceso de gases. Del mismo modo, realizar ejercicio físico frecuente ayuda a activar el organismo y mejora la motilidad intestinal.

«Caminar a buen ritmo durante media hora diaria puede marcar una diferencia notable en personas con estreñimiento ocasional», sugiere Cuiñas. A su vez, los expertos coinciden en que cada persona tiene un ritmo intestinal diferente. Aunque la mañana suele ser el mejor momento del día para ir al baño, algunas personas se sienten más cómodas durante la tarde.

Lo importante es evitar las prisas y prestar atención a las necesidades del cuerpo. Dormir bien, hidratarse correctamente y reservar unos minutos tranquilos para ir al baño son hábitos sencillos que ayudan a mantener una buena salud digestiva.

¿Qué consecuencias produce alterar la rutina intestinal?

Retrasar continuamente las ganas de evacuar puede provocar que las heces permanezcan más tiempo en el colon y pierdan agua, dificultando su expulsión posterior. Desde EatingWell advierten que un ritmo intestinal irregular puede afectar tanto a la motilidad como a la microbiota intestinal.

«Con el tiempo, esto puede traducirse en hinchazón abdominal, malestar o episodios frecuentes de estreñimiento», afirman. Los especialistas aconsejan respetar las señales del organismo y evitar hábitos acelerados durante las mañanas.

Dedicar tiempo suficiente al desayuno y al baño ayuda a que el cuerpo mantenga un funcionamiento digestivo más equilibrado, regular y satisfactorio a largo plazo para muchas personas. A su vez, crear horarios estables también favorece una relación tranquila con las funciones intestinales.

Cuántas veces debemos ir al baño

Pues esto depende de cada persona. Tampoco los expertos se ponen de acuerdo, pero si son muchas quizás hay un problema que conviene consultar.

Algunos van tres veces al día y otros una, esto entraría dentro de la normalidad si realmente no hay dolor, sangre, hinchazón o cambios bruscos. Si aparecen esos síntomas o bien otros, entonces es mejor consultar con un profesional de salud.