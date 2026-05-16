Cinco maneras de identificar a personas con un cociente intelectual bajo según su comportamiento social

El cociente intelectual (CI) es una medida psicométrica diseñada para evaluar ciertas capacidades cognitivas específicas, como el razonamiento lógico, la memoria de trabajo, la comprensión verbal o la velocidad de procesamiento. En este contexto, las personas con cociente intelectual bajo presentan una serie de características, según diversos estudios psicológicos.

La curiosidad guarda una relación muy estrecha con la inteligencia, razón por la cual las personas «brillantes» sienten curiosidad por ampliar sus conocimientos. Albert Einstein dijo una vez «No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso». Por tanto, cuando a una persona que no tiene curiosidad por saber y se contenta con lo poco que conoce, probablemente tenga una baja inteligencia.

Características de las personas con cociente intelectual bajo

La primera señal de que alguien tiene un cociente intelectual bajo es su reticencia a pedir ayuda. No es porque se sientan mal por molestar a los demás, sino porque no quieren ser vistos como débiles. Según un estudio publicado en la revista Intelligence, la autorreflexión y la autoconciencia son los pilares de la verdadera inteligencia. Sin embargo, las personas con un cociente intelectual bajo a menudo tienen dificultades para reconocer cuándo necesitan ayuda. Atribuyen erróneamente sus errores o ignorancia a la debilidad.

Por otro lado, suelen pronunciar una o dos frases que las hacen parecer más inteligentes de lo que realmente son. Pero estas frases, aparentemente ingeniosas y sofisticadas, en realidad carecen de significado y son simplemente una moda pasajera. Según una investigación publicada en PubMed Central, las personas inteligentes se esfuerzan por hacer que las conversaciones e interacciones sean más inclusivas para todos. Simplifican su lenguaje y eligen palabras fáciles de entender.

Una forma de reconocer a las personas con un cociente intelectual bajo es observando cómo socializan: les gusta interrumpir, bromear y buscar llamar la atención cuando mantienen una conversación. Según un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychiatry, esto se debe no sólo a a una baja inteligencia, sino también a una escasa conciencia social. Como resultado, provocan conflictos y estrés en las interacciones.

Asimismo, las personas con un cociente intelectual bajo suelen ponerse a la defensiva ante cualquier comentario, incluso los constructivos. Cambian de tema inmediatamente para evitar escuchar los consejos. El doctor Rob Nash, investigador en psicología, explica que el hecho de recibir críticas suele ser incómodo para todos, independientemente de su inteligencia. Sin embargo, aprender a aceptarla e implementar cambios que fomenten el crecimiento es fundamental. Sin ella, las personas tienden a estancarse y a vivir en un círculo vicioso.

Finalmente, según un estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology, las personas con un cociente intelectual bajo son más propensas a hacer predicciones inexactas sobre el futuro. De hecho, el estudio reveló que tenían más del doble de probabilidades de cometer errores en sus predicciones que personas más inteligentes. Esto incluye hacer promesas que saben que no pueden cumplir, lo cual puede dañar las relaciones.

Cociente intelectual

Se considera que un cociente intelectual de 100 representa la media de la población. A partir de ese valor, se sitúan por encima aquellas personas con capacidades cognitivas superiores, que pueden ser clasificadas como brillantes, superdotadas o incluso genios, según el nivel de rendimiento intelectual.

Por debajo de la media se establece otra escala de clasificación, aunque es importante señalar que no todas las personas con puntuaciones inferiores presentan necesariamente una discapacidad intelectual ni dificultades de aprendizaje significativas. En muchos casos, se trata simplemente de variaciones dentro del funcionamiento cognitivo normal.

En primer lugar, se encuentran las puntuaciones entre 80 y 90, consideradas como inteligencia normal baja. En este rango no suele haber problemas evidentes de aprendizaje ni diferencias claras en el desempeño cotidiano, por lo que la adaptación general es completamente funcional.

Entre 70 y 80 se sitúa la denominada inteligencia límite, presente en una parte relevante de la población. Supone una capacidad cognitiva ligeramente inferior a la media, aunque no siempre implica una discapacidad clara, sino más bien ciertas dificultades en tareas académicas o abstractas.

A partir de valores inferiores a 70 se considera que existe discapacidad intelectual. En el rango de 55 a 69 se clasifica como leve. En estos casos pueden presentarse pequeñas limitaciones en áreas sensoriomotoras, aunque las personas suelen adquirir habilidades sociales y laborales que permiten una autonomía básica.

Entre 35 y 54 se habla de discapacidad intelectual moderada. Las personas en este grupo suelen desarrollar habilidades de comunicación durante la infancia y, con supervisión adecuada, pueden aprender rutinas de autocuidado y desenvolverse en entornos conocidos.

En el nivel grave, entre 20 y 34, las capacidades cognitivas están más afectadas y el desarrollo del lenguaje puede ser limitado, aunque con apoyo es posible adquirir habilidades básicas de comunicación y autocuidado. Estas personas suelen requerir supervisión constante para la mayoría de actividades diarias. Finalmente, los valores inferiores a 20 corresponden a discapacidad intelectual profunda, habitualmente asociada a alteraciones neurológicas significativas.