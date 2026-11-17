La cinta La bola negra se ha convertido en la película de la que habla todo el mundo. Por ahora, La bola negra ha recaudado 38,52 millones de euros en la taquilla española, lo que la convierte en la segunda película más taquillera del año 2026 en nuestro país, y más de 43 millones de dólares a nivel mundial. Además, desde que comenzó la campaña de promoción de la película fuera de nuestro país, aunque también ha tenido alguna crítica negativa, La bola negra está cosechando numerosos comentarios positivos. De hecho el diario británico The Observer ha elogiado esta cinta calificándola como «ambiciosa, audaz, de gran alcance y de estructura compleja» y la ha confirmado como «una de las mejores películas del año». De hecho este diario británica la ha posicionado como una seria rival para la carrera de los premios Óscar.

El próximo 21 de enero se anunciarán oficialmente las candidaturas a los Óscar y veremos si al final los Javis han logrado su propósito de posicionar en esta carrera su película. Hay que recordar que La bola negra está coproducida por Pedro Almodóvar a través de su compañía El Deseo. Además, tanto Javier Calvo como Javier Ambrossi han reconocido en numerosas ocasiones que son grandes admiradores del director manchego. El director manchego, que ha ganado durante su carrera dos Óscar, en una entrevista en La Revuelta ha explicado que posiblemente La bola negra sea «el gran fenómeno del cine español de los últimos 20 años».

Las palabras de Almodovar sobre La bola negra

En esta entrevista Pedro Almodóvar ha celebrado que esta película vaya a mantener su éxito durante meses. «Se quedará meses todavía en cartel», ha señalado con rotundidad en esta entrevista.

Para el director manchego tiene mérito que triunfe una historia que aborda la guerra y las dificultades de ser homosexual en distintas épocas, señalando que representa «lo opuesto a una comedia familiar», que es lo que suele dominar la recaudación en España. A Almodóvar le parece que lo de La bola negra es un éxito atípico ya que las cintas más taquilleras de los últimos años han cumplido otras características. «Han estado producidos por televisiones y tienen un tufo televisivo familiar», según ha comentado.

A la pregunta del presentador del programa La Revuelta a Almodóvar sobre si tiene un favorito entre Los Javis, el conocido director admitió: «Es una pregunta muy difícil. Mi corazón está dividido. Yo he hablado mucho más con Ambrossi que con Calvo».

La carrera hacia los Óscar

Aunque las cifras en la taquilla son estupendas y en la prensa especializada en Estados Unidos apunta a que podría estar nominada en distintas categorías, entre ellas según los rumores a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado, todavía les queda a los Javis un largo y tortuoso camino hasta el 27 de enero.

De hecho ya se han encontrado una piedra grande en esta carrera hacia los Oscar ya que el crítico de cine Justin Chang de la revista estadounidense The New Yorker ha explicado que la película La bola negra “no es un monumento, es un fracaso”. Hay que tener en cuenta que Justin Chang es el presidente de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos y su opinión puede tener también gran peso en la decisión de la Academia.

Según sus palabras la película La bola negra sufre de «falta de sustancia». Según explica en su crítica: «Es como si los directores, aferrados a un rígido esquema narrativo y temático, fueran incapaces de poner a los personajes, los diálogos y la acción al servicio de sus ambiciosos propósitos generales».

Por ahora la película La bola negra ha obtenido numerosos galardones que la posicionan en el camino del Óscar. El primero fue en el Festival de Cannes donde Javier Calvo y Javier Ambrossi ganaron el Premio a la Mejor Dirección ex aequo con Pawel Pawlikowski.

El segundo fue en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) donde obtuvo el Premio del Público y el tercero el Premio del Público Ciudad de Donostia Festival de San Sebastián. Además, también ha obtenido otros premios del público internacionales como el premio de la audiencia en los festivales de Sídney, Londres y Busan.

Además. esta película en los Premios Gotham la película ha sido distinguida con el galardón honorífico Gotham Vanguard Tribute y en los Critic’s Choice Awards los Javis recibieron el premio a Mejor Director .

También, el actor Guitarricadelafuente ha sido premiado en los festivales estadounidenses de Middleburg, el International Spotlight Award, y Savannah el Discovery Award y la película ha obtenido el premio a mejor adaptación literaria en el Festival CineLibri de Bulgaria.

Todavía quedan muchos galardones a los que puede optar La bola negra como los Premios del Cine Europeo (EFA), los Premios Forqué, los Premios Gotham y los Premios del Cine Independiente Británico (BIFA). Estaremos muy atentos a la carrera por los Óscar de la película La bola negra.