Broncano se pliega a Almodóvar: sugiere que no quiere a Abascal en ‘La Revuelta’ y que si lo entrevista será por imposición
Broncano ha admitido que no va a ser "equidistante" ante el líder de VOX
Este jueves 5 de noviembre, Pedro Almodóvar ha acudido a La Revuelta de TVE. Es curioso que uno de los grandes protagonistas de la entrevista haya sido Santiago Abascal, quien será entrevistado por David Broncano el próximo lunes 9 de noviembre. El director de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que ha acudido a presentar su nueva novela, le ha preguntado al presentador del público por cómo se siente ante la entrevista al líder de VOX y, entre otras cosas, el humorista ha dicho: «Mucha gente, supongo, lo va a ver; quiero sacudirme esa responsabilidad porque es una cosa que me ha caído».
«Te he agradecido mucho que no lo hayas invitado hoy para no compartir escenario», ha dicho Almodóvar cuando Broncano le ha confirmado que el próximo lunes irá Abascal a La Revuelta.
Almodóvar le ha recordado a Borcano que la entrevista a Abascal supone una gran «responsabilidad para él», pero el cómico ha querido lavarse las manos y ha dicho: «Mucha gente, supongo, lo va a ver y quiero sacudirme esa responsabilidad porque es una cosa que me ha caído». Además, ha admitido que no va a ser «equidistante» ante el líder de VOX.
Almodóvar le ha sugerido a Broncano que le pregunte al líder de VOX lo siguiente, ante lo que pueda suceder tras las elecciones del 29-N: «Señor Abascal, ¿qué va a hacer usted con mi programa?». Ante esta cuestión, el colaborador del programa de TVE, Grison, ha dicho, en tono irónico: «Yo le voy a traer fotos de mis chiquillos, mi abuela y un niño que tengo empadronado en Nicaragua para que nos coja cariño».
Broncano ha querido justificarse por entrevistar a Abascal y ha dicho: «Por un lado, es muy bueno estar en la televisión pública, pero en el caso de las entrevistas públicas, por un lado no puedo hacer grandísimas diferencias entre unos y otros. Esto lo marca la Junta Electoral Central, que ha dicho que tienen que venir todos».
Almodóvar, por su parte, ha dicho que: «Tengo unas ideas muy concretas, soy de izquierdas, pero inevitablemente ante determinadas palabras de este hombre que se va a sentar ahí [sofá del programa]… Ya han dicho que en Castilla y León van a tener cuidado de no dar subvenciones a obras ideologizadas o que integren algún tipo de propaganda. Es un eufemismo: eso se llama censura».
Broncano ha adelantado lo que pretende hacer en la entrevista a Abascal: «Hay ciertos sectores de izquierdas, y lo entiendo porque lo he pensado en algunas épocas, que piensan que dar voz a discursos totalitarios o ultraderechistas es peor, pero el tiempo ha pasado, no amplifiquemos su mensaje, en 2018 era distinto. Ahora ya está hecho. No es una cosa de darle voz, ya están en el debate».