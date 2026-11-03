Abascal se plantará ante Broncano en ‘La Revuelta’ tras el desfile de masajes a la izquierda en TVE

El líder de Vox, Santiago Abascal, se sentará en el sofá de La Revuelta, frente a David Broncano. Según ha podido conocer OKDIARIO, a escasos días del arranque formal de la campaña electoral de cara a los comicios del 29-N, el dirigente político dará el visto bueno a la propuesta planteada por el humorista, que había extendido la invitación a los principales aspirantes a la presidencia del Gobierno en TVE. Todo apunta a que será la próxima semana, aunque Vox aún no ha confirmado su asistencia. Sin embargo, fuentes del partido aseguran que es un hecho.

La presencia de Abascal en el formato de La 1 supone un giro significativo de guion tanto para el espacio de Broncano como para la pauta de Vox. En la etapa del presentador al frente de La Resistencia, en Movistar+, el propio Broncano había descartado públicamente abrir las puertas de su programa al dirigente de Vox. Sin embargo, el tablero preelectoral, así como la batalla por la audiencia con la mirada fija en El Hormiguero -que ha revelado todas las evasivas de Pedro Sánchez a Pablo Motos-, han modificado ese escenario. La fecha que por ahora más papeletas tiene para ser la elegida para la cita es el lunes 9 de noviembre.

Mientras que Ada Colau (Frente Amplio) también ha manifestado su disposición a acudir a La Revuelta y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aún no ha respondido al ofrecimiento, Abascal se convertirá así en la cara visible de la derecha en pisar el escenario de TVE. Por el momento, las entrevistas políticas -a Pedro Sánchez y a Irene Montero y Gabriel Rufián- han sido las cartas que han dado ventaja a Broncano en la disputa por la audiencia, en una época en la que el programa ha estado cada vez más cuestionado por este asunto, hasta el punto de que el propio presidente de RTVE ha tenido que defender la presencia del espacio en la parrilla de La 1.

La confirmación de Abascal se produce en un clima de debate constante sobre el programa de RTVE. Producido junto a El Terrat, el espacio acumula un coste de más de 31,8 millones de euros de dinero público hasta el mes de septiembre según registros de Transparencia, un gasto que Vox ha criticado duramente. De hecho, la formación ha prometido recortes drásticos a la televisión estatal si llega al Ejecutivo y Broncano ha bromeado con su posible desaparición si cambia el Gobierno.

El propio Abascal no dudó en arremeter contra el papel desempeñado por Pedro Sánchez en el programa el pasado 22 de octubre, cuando calificó aquel paso de «lamentable» y lo tildó de «entrevista masaje» llena de «chistecitos» fuera de lugar dada la situación del país. En aquella emisión, Sánchez protagonizó momentos humorísticos junto a colaboradores como Candela Peña y aludió a la prensa crítica, al mencionar que evitaba leer medios como OKDIARIO para «no amargarse la vida».

Aquella intervención convirtió el escenario de la televisión pública en una plataforma de propaganda, gracias al clima de comodidad que rodeó al presidente del Gobierno y la complacencia del tono general. Sánchez se mostró visiblemente incómodo, únicamente, con uno de los temas en los que Broncano sí que fue incisivo y crítico con la inacción de su Ejecutivo: la vivienda.

Apenas unos días después del paso del líder del Ejecutivo, el 27 de octubre, el espacio nocturno recibió de forma conjunta a la eurodiputada y candidata de Podemos, Irene Montero, y al portavoz de ERC, Gabriel Rufián. La entrega también dio una alegría a La Revuelta al comprobar los datos de audiencia al día siguiente.

Sin embargo, el tono de la emisión se salió de madre. El paso de Montero se convirtió en la visita más burda de un político al formato de La 1. La ex ministra de Igualdad orilló debates de calado social como la vivienda para centrarse en comentarios y reflexiones explícitas sobre su vida sexual y sus «prioridades vitales» -«comer, dormir, follar»- en campaña electoral, y confundió la provocación con la vulgaridad tabernaria impropia de un representante institucional.

Con estos antecedentes de entrevistas concebidas para el lucimiento o la distensión desinhibida de líderes de la izquierda, la visita de Santiago Abascal plantea una expectación máxima sobre cómo modulará David Broncano el tono del programa frente al dirigente de Vox y sobre cómo llevará ese ritmo Abascal, en una de las pruebas de fuego más tensas para el espacio de La 1 a las puertas de la contienda electoral.