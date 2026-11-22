Joan Manuel Serrat es uno de los cantautores más reconocidos de la música española. Nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943 y en 1965 comenzó una trayectoria marcada por la poesía, el compromiso social y la defensa de la diversidad cultural. A lo largo de su carrera, convirtió en canciones versos de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti y Pablo Neruda.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino Persona del Año y el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. En 2022 ofreció su último concierto, poniendo fin a una trayectoria de seis décadas. El 17 de febrero de 2023 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Orihuela en un acto que se celebró en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín.

«No he esperado a tener 80 años para saber que todo pasa muy deprisa y que hoy eres fuego y mañana olvido»

En una entrevista con la BBC, Joan Manuel Serrat reveló cómo ha combatido el ego y mantener los pies en la tierra a lo largo de su carrera: «No tengo un método, pero sea lo que haya hecho no me ha ido mal. Además, porque no he esperado a tener 80 años para saber que todo pasa muy deprisa y que hoy eres fuego y mañana olvido. Entonces más vale la pena no enamorarse de algo que es tan, tan voluble».

Una reflexión que invita a mirar el paso del tiempo con perspectiva y a entender lo rápido que pueden cambiar las circunstancias. La vida está llena de momentos que parecen eternos, pero nada permanece para siempre. Lo que hoy nos emociona, puede convertirse mañana en un recuerdo. Por eso, conviene valorar el presente y no dar nada por sentado.

«Quiero decir que al llegar a los 80 años esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia a no solamente permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente. Y no solamente le saca el trabajo, sino que le saca los mapas de la vida con los que uno se mueve. Se le retira también el derecho a ser visible y se acaba convirtiendo en un ser invisible que va de aquí para allá.

Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil. O sea, sigo siendo un ciudadano útil. ¿Que me quieran utilizar para una cosa u otra? Pues para las que me gusten, me dejaré, y para las que no me gusten, no me dejaré. Y si creen que no soy útil, pues entonces me buscaré otras posibilidades. Quiero decir que tengo todas las ganas de vivir, y no me las van a quitar mientras pueda sentir esa maravilla que es la vida», añadió.

Reflexiones de Joan Manuel Serrat

«Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti»

«No hay nada más bello que lo nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena, una luna llena, que arañaba el mar»

«En esta vida lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas»

«Amor no es literatura si no puede escribirse en la piel»

«Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte»

«La vida te la dan pero no te la regalan. La vida se paga por más que te pene»

«Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón»

«Mañana es sólo un adverbio de tiempo»

«Lo común me reconforta, lo distinto me estimula»

«Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir»

«El gran enemigo que tiene nuestra sociedad es el miedo, el miedo a perder incluso lo que no tenemos»

«Difícilmente los hombres avanzan de otra forma que no sea juntos»

«La educación de una persona es un taburete de tres patas donde por un lado está la escuela, luego está la casa y también por otro lado la calle, el entorno»

«No escojas sólo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy, no vayas a equivocarte»

«Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio»

«Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca»

«Gastemos nuestro poco de albedrío»

«El milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer»

«No sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común»

«Bienaventurados los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos»

«Sería fantástico que no hubiese nada urgente, no pasar nunca de largo y servir para algo, ir por la vida sin cumplidos llamando las cosas por su nombre»