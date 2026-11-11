Un periodista del Canal Red de Pablo Iglesias se ríe de que los huelguistas hayan roto un escaparate de una inmobiliaria en Sevilla

Raúl Solís, periodista de Canal Red, ha publicado un vídeo en el que muestra el escaparate roto de una inmobiliaria en la calle Amador de los Ríos de Sevilla durante la jornada de huelga general celebrada en el día de hoy. El comunicador, que trabaja en la televisión vinculada a Pablo Iglesias, acompaña a un grupo de huelguistas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y se dirige a uno de sus integrantes en tono jocoso para preguntarle si ha sido él quien ha roto el cristal. «Tú no has sido el del escaparate, ¿no?», le pregunta entre risas. «No, no, por supuesto que no», respondía el militante.

El vídeo, difundido por el propio Solís en sus redes sociales, muestra los daños en el escaparate de una inmobiliaria en plena jornada de movilizaciones convocadas por los sindicatos del país. El periodista presenta el cristal fracturado como parte del escenario de las protestas y bromea con uno de los participantes sobre su posible implicación en los hechos, aunque este niega haberlo roto.

En el centro de Sevilla amanece roto un escaparate de Tecnocasa. https://t.co/dshSwzqkBL — Raúl Solís ✌️🏳️‍🌈 (@RaulSolisUE) November 11, 2026

La grabación recoge también las explicaciones de un militante de CGT sobre las acciones que estaban llevando a cabo durante la jornada de huelga. El sindicalista explica que venían de la avenida de Kansas City, donde habían protagonizado una acción que, según su versión, había conseguido paralizar el tráfico durante «casi un cuarto de hora».

El integrante de CGT relata que la Policía acudió al lugar y que, tras su intervención, los manifestantes se desmovilizaron para continuar con otras acciones reivindicativas por la ciudad. En ese momento, el periodista le pregunta si tenían previsto realizar una actuación similar en la calle Amador de los Ríos. «Bueno, lo vamos a intentar», responde el huelguista.

Sevilla «no está completamente paralizada»

Durante el recorrido, Solís ofrece también su particular valoración del seguimiento de la huelga en Sevilla. Asegura que el centro de la capital andaluza no está completamente paralizado, aunque sostiene que registra «muchísima menos actividad» que en una jornada habitual. En su relato, apunta que algunos establecimientos permanecen abiertos, como cafeterías, fruterías y carnicerías, mientras que otros han optado por cerrar sus puertas.

El periodista reconoce que el seguimiento de la convocatoria es desigual dependiendo de la zona, aunque insiste en que las movilizaciones se están dejando notar especialmente en el centro de Sevilla. Asimismo, el militante de CGT sostiene que la mayoría de las empresas municipales están registrando un elevado seguimiento de la huelga. Entre las grandes compañías con mayor presencia sindical, menciona también a Airbus y Persán, donde, según su versión, la convocatoria está teniendo una importante repercusión.