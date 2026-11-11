Ridículo del PSOE: presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces que no va a defender por estar de huelga

El PSOE de Andalucía ha protagonizado una de las imágenes más insólitas de la legislatura en el Parlamento andaluz. Los socialistas han registrado una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027, pero sus diputados no acudirán este miércoles al Pleno para defenderla. El motivo: han decidido secundar la huelga general convocada para este 11 de noviembre, por lo que renunciarán a intervenir en el debate parlamentario más importante del año.

La situación resulta especialmente llamativa porque la formación liderada por María Jesús Montero tendrá que conformarse con que su iniciativa sea sometida a votación sin que ninguno de sus representantes explique ante la Cámara los motivos por los que reclama la devolución de las cuentas públicas. Lo mismo sucederá con las enmiendas presentadas por Adelante Andalucía y Por Andalucía, cuyos diputados también han anunciado su ausencia para respaldar el parón laboral.

El debate comenzará a las 12:00 horas con la intervención de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, encargada de presentar el proyecto presupuestario. Posteriormente, los grupos parlamentarios tendrán su turno para fijar posición sobre las enmiendas a la totalidad. Sin embargo, ante el plantón de los tres partidos de izquierdas, únicamente intervendrán el Partido Popular y Vox.

La decisión de los socialistas llega después de varios días de presión por parte de Montero para intentar modificar la fecha del Pleno. La secretaria general del PSOE de Andalucía había reclamado que la sesión se trasladase a otra jornada para poder compatibilizar la asistencia a las movilizaciones con la defensa de su enmienda a la totalidad. Una petición que finalmente no ha prosperado.

Este martes, Montero confirmó que sus diputados no acudirían al Parlamento si PP y Vox mantenían la convocatoria. «El Grupo Socialista estará donde siempre: con la gente, en la defensa de sus derechos», aseguró durante una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla. La dirigente socialista calificó de «capricho» la negativa de los grupos que sustentan al Gobierno de Juanma Moreno a modificar el calendario parlamentario.

Montero también sostuvo que «sobran los motivos» para secundar la huelga convocada por UGT y CCOO y defendió que la jornada reivindicativa debe servir para reclamar políticas que permitan compartir el crecimiento económico. Sin embargo, su decisión implica que el PSOE renuncie a utilizar la tribuna parlamentaria para defender su alternativa presupuestaria.

Desde el Gobierno andaluz, Carolina España ha cargado contra la ausencia de los socialistas, a la que ha calificado de «falta de respeto y desprecio» hacia los andaluces. La consejera recordó que la fecha del debate estaba fijada desde julio, antes incluso de que se anunciara la convocatoria de huelga. Además, acusó a Montero de utilizar el paro como «excusa para no debatir los presupuestos» y afirmó que a la dirigente socialista «le dan alergia los presupuestos».

Las tres enmiendas a la totalidad serán votadas pese a la ausencia de sus promotores. Si son rechazadas, como está previsto, el proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. De esta manera, el PSOE habrá presentado una enmienda para intentar tumbar las cuentas del Gobierno andaluz sin que ninguno de sus diputados haya defendido sus argumentos ante el Pleno.