Ferraz pide «más esfuerzo» al PSOE andaluz para no despeñarse por detrás de Vox en Almería, Málaga y Huelva

El equipo de campaña de Pedro Sánchez está seriamente preocupado con los resultados que arrojan sus estudios y tracking preelectorales, en estos momentos, en toda Andalucía. Según fuentes socialistas, se están disputando votos y escaños con Vox, por conseguir la segunda plaza, en las circunscripciones de Almería, Málaga y Huelva, mientras obtendrían resultados muy ajustados en la provincia de Cádiz. Por eso desde Ferraz han pedido a la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, un «esfuerzo adicional» que evite que el PSOE se despeñe electoralmente en Andalucía.

La tierra que fuera bastión del PSOE durante décadas ya fue segunda fuerza, por detrás del PP en las pasadas elecciones generales de julio de 2023, pero en esta ocasión el equipo de Sánchez intenta evitar que la formación que lidera Santiago Abascal les arrebate esa segunda plaza en casi la mitad de circunscripciones.

En el equipo de campaña de Sánchez atribuyen esa abrupta caída del PSOE en sus encuestas y sondeos a dos cuestiones que han calado muy profundamente en Andalucía, e impactado en el electorado socialista especialmente «mucho más que en cualquier otro territorio», según afirma un dirigente de esta formación. Son la crisis en Ceuta, tras la invasión de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos el pasado mes de julio, y el nuevo accidente ferroviario en Urda, que ha provocado 69 muertes.

Con respecto al trágico accidente ferroviario, aseguran los analistas y gurús que asisten a Sánchez: «Llueve sobre mojado», porque entre el electorado socialista percibió con «frustración» la tragedia de Adamuz y el nuevo accidente ferroviario ha reabierto heridas y provocado en las horas posteriores al trágico accidente en Urda «una nueva fuga de voto» hacia el PP y hacia Vox, especialmente en la provincia de Huelva y Málaga.

La secretaria general del PSOE andaluz y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se enfrenta a la posibilidad de tener que asumir el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía, no sólo en elecciones autonómicas, algo que ya ocurrió en los comicios del pasado 17 de mayo en Andalucía, donde el PP, que obtuvo 1.735.819 votos y 53 escaños, casi dobló el resultado obtenido por el PSOE, con un total de 28 escaños y 947.713 votos.

El 29 de noviembre, Andalucía puede ser la «tumba» del PSOE si la federación socialista andaluza no consigue movilizar a su electorado y rescatar votos que, de acuerdo con sus propios estudios, sondeos y trackings, se han ido al PP de Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo.

La primera aparición pública de Montero, tras el «toque» de atención dado desde Ferraz, ha sido una intervención en un acto organizado por la cadena radiofónica SER, en la que se ha referido, precisamente, a los accidentes ferroviarios y la seguridad en los ferrocarriles españoles. Montero ha afirmado que los dos siniestros ocurridos en Adamuz y Urda han provocado una «inquietud lógica», pero ha concluido diciendo, pese a todo, el tren sigue siendo «el medio más seguro».