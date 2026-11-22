Cuando llegan los meses más fríos del año, los gatos tienden a buscar los rincones más acogedores del hogar y encuentran junto al radiador la ubicación perfecta para descansar. Si bien el calor otorga un componente atractivo, estar demasiado tiempo al lado del sistema de calefacción puede derivar en multitud de peligros.

El pelo no es una barrera suficiente para protegerlos ante una exposición duradera. El contacto con el calefactor puede provocar lesiones en el cuero y en las almohadillas de las patas, principalmente con temperaturas elevadas. Cuando se quedan dormidos en estas áreas de la vivienda, en ocasiones no les da tiempo a moverse antes de que les cause daño.

Los riesgos que supone que se queden junto al calentador

Existen otros problemas para los felinos más allá del calor. Ciertos radiadores son curvados, tienen huecos o partes salientes en los que se pueden enganchar las patas o las uñas. Si el animal fuerza para liberarse, puede sufrir desgarros o hacerse mucho daño. Las dimensiones y la forma del aparato donde está ubicado también influyen mucho en la amenaza.

Los expertos en calefacción recomiendan poner el radiador a una temperatura moderada, evitando temperaturas exageradamente altas, sobre todo si el gato tiende a descansar próximo al radiador. En los casos en que se pueda regular uno en específico, conviene hacerlo. De esta forma, el calor sigue estando presente y no ponemos en peligro a nuestra mascota.

Las alternativas seguras para que no pasen frío

Si al gato le gusta recostarse junto a los calefactores, una barrera física o una manta pueden valer como medida para separar sus extremidades y tapar los huecos por donde podrían engancharse. La protección debe favorecer que el calor fluya sin que el gato toque directamente el radiador.

Otra opción es acondicionar un sitio acogedor y cómodo alejado del radiador. Una cama colocada en un rincón restaurado puede ser una excelente solución. También se puede hacer uso de bolsas térmicas, que se pueden calentar en el microondas, y ponerlas en otro de los lugares predilectos del animal.