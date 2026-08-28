Los médicos coinciden y avisan sobre el microondas: “Hay que tratar de no meter cosas de plástico porque tienen microplásticos que impactan en nuestro organismo”

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El uso del microondas forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero no todos los recipientes son igual de adecuados para calentar alimentos. Los médicos y expertos en salud ponen el foco en el uso de determinados plásticos, ya que el calor puede favorecer la liberación de sustancias y partículas que podrían terminar en los alimentos.

El médico Jorge Tartaglione recomendó reemplazarlos por envases de vidrio aptos para soportar altas temperaturas. Este tema surgió en una conversación sobre las acciones que repetimos diariamente sin prestar atención: «Te voy a traer algo que hacemos cotidianamente los seres humanos y no nos damos cuenta. Vos tenés el microondas, ¿cómo calentás?».

Con la respuesta afirmativa de la otra persona, el médico aprobó la elección: «Excelente». «El mensaje para ustedes en casa, para terminar con un mensaje saludable, es tratar de no meter en el microondas cosas de plástico, porque tienen microplásticos y sabemos hoy muy claramente que cada uno de nosotros en nuestro organismo tenemos gran cantidad que impactan en la salud», afirmó.

Recipientes aptos

Tras esta advertencia, se le preguntó al médico por aquellos envases que se comercializan con una identificación que autoriza su uso dentro del microondas. Él sugiere no usarlos y recomendó recipientes de vidrio, diseñados para resistir el calor. Al ser un material no poroso, no absorbe ni transfiere químicos, sabores ni olores extraños a la comida, y permite ver el estado de la comida sin destapar el recipiente.

Además, permite pasar los alimentos del congelador al microondas sin dañarse, son reutilizables con los años (siendo una alternativa ecológica y sostenible), facilita una limpieza absoluta y no se deforman por el calor. Aun así, es importante verificar siempre que cada recipiente incluya la indicación correspondiente y que no tenga rajaduras ni daños que puedan provocar su rotura.