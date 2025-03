La palabra en catalán que no se puede decir en castellano: es imposible de pronunciar

El catalán y el castellano son lenguas que comparten una raíz común, lo que les otorga muchas similitudes en cuanto a vocabulario y estructura gramatical. Sin embargo, existen ciertas diferencias, especialmente a nivel fonético, que pueden resultar complicadas para los hablantes de uno u otro idioma. A pesar de que ambos idiomas pertenecen a la misma familia lingüística, las particularidades sonoras del catalán pueden ser una auténtica barrera para los castellanohablantes, quienes no están acostumbrados a algunos de sus sonidos. Un claro ejemplo de esta dificultad fonética es la palabra en catalán llegeix, que se traduce como «lee» en castellano y corresponde a la tercera persona del singular del verbo llegir (leer).

En principio, la palabra podría parecer relativamente sencilla para los castellanohablantes, pero, como muchos han descubierto, su pronunciación es un verdadero reto. De hecho, si un hablante no está familiarizado con la fonética catalana, intentar decir llegeix puede convertirse en una tarea casi imposible, debido a la combinación de sonidos que no existen en el castellano. Este fenómeno se ha hecho viral, mostrando las dificultades al intentar pronunciar este tipo de palabras, tal y como mostró la streamer Marina Sánchez, conocida como Pandarina, en un vídeo.

La palabra en catalán más díficil de pronunciar

En un vídeo que compartió con sus seguidores en la plataforma X, la streamer mostró el momento exacto en el que se encontró con la palabra llegeix mientras aprendía catalán a través de la aplicación Duolingo. Su reacción, a pesar de su entusiasmo por aprender la lengua, fue un claro reflejo de la frustración que puede generar la pronunciación de ciertos términos catalanes: «¡Es dificilísimo!», exclamó en el vídeo, claramente abrumada por la dificultad de la palabra.

Marina, que ya dominaba algunos aspectos del catalán, tuvo que enfrentarse a un obstáculo que parecía insalvable para ella. Al intentar pronunciar la frase «La meva mare llegeix un llibre» (Mi madre lee un libro), la streamer no pudo evitar exasperarse al no lograr reproducir correctamente los sonidos de llegeix. A pesar de su persistencia y de intentar imitar la pronunciación, no consiguió decirlo correctamente.

Fonética

La palabra llegeix pone de manifiesto una de las diferencias más evidentes entre el catalán y el castellano en términos fonéticos. A nivel práctico, la pronunciación de llegeix es una combinación de sonidos que resultan bastante ajenos para los castellanohablantes. Para entender mejor esta dificultad, es necesario desglosar la pronunciación fonética de la palabra. En catalán, específicamente en el dialecto oriental central, la transcripción fonética de llegeix sería algo como /ʎəˈʒɛʃ/. Esta secuencia de sonidos presenta una serie de dificultades que no existen en el castellano, lo que hace que la pronunciación sea un reto para aquellos que no están acostumbrados a estos fonemas.

Uno de los sonidos más problemáticos en llegeix es el que se representa con el símbolo /ʎ/, que corresponde a la «ll» palatal. Este sonido es muy peculiar y no tiene un equivalente directo en el castellano estándar, lo que provoca que muchos castellanohablantes, al intentar decir llegeix, pronuncien la «ll» como una «y» (como en la palabra yoga). Sin embargo, esta no es la única dificultad. Otro de los sonidos que se presenta en la palabra llegeix es el /ʒ/, que es muy parecido a la «s» sonora, pero no tiene un equivalente exacto en castellano. De hecho, este sonido es relativamente raro en las lenguas romances y no se encuentra en el castellano, lo que obliga a los hablantes no nativos a buscar un sustituto que no sea del todo preciso.

Por último, el sonido final de la palabra llegeix, representado por /ʃ/, es otro obstáculo. Este es el mismo sonido que aparece en la palabra inglesa shoes y que tampoco tiene un equivalente en castellano, donde los hablantes suelen sustituirlo por una «s» común. Esto genera una distorsión en la pronunciación de la palabra.

En resumen, la dificultad para pronunciar palabras como llegeix refleja las diferencias fonéticas entre el catalán y el castellano, dos lenguas que, aunque comparten una raíz común, presentan sonidos y combinaciones que no siempre coinciden. Otros ejemplos incluyen palabras con sonidos que no existen en el castellano, como la «ll» palatal, presente en términos como lluna o xiquet. Este sonido tiene una pronunciación más suave y lateral que resulta difícil de imitar para los castellanohablantes, quienes suelen pronunciarlo de forma más fuerte, como una «y» o «l» simple.

Además, el sonido «x» en palabras como xarxa o xiringuito tiene una pronunciación que puede confundirse con la «s» o «sh» en castellano, lo que hace que estas palabras se desvirtúen en su pronunciación. La «r» vibrante, que aparece en lugares inusuales dentro de algunas palabras catalanas, como rellotge o tècnic, puede tener un sonido más fuerte o más suave dependiendo del contexto.