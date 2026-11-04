Los demócratas recuperan el Congreso: qué cambia para Trump

La noche electoral deja un giro en el Capitolio: cadenas como CNN y NBC News proyectan que el Partido Demócrata se ha hecho con la mayoría de la Cámara de Representantes y pondrá fin al dominio republicano en esa institución. Las cadenas estiman que los demócratas rondarán los 244 escaños, una cifra provisional que puede cambiar a medida que avance el recuento, pero que queda muy por encima de los 218 que marcan la mayoría.

Si el pronóstico se confirma, Donald Trump dejará de contar con el control del Congreso en su conjunto cuando se constituya la nueva legislatura, el 3 de enero de 2027. Con la mayoría, los demócratas podrán dirigir las comisiones de la Cámara, abrir investigaciones sobre el Gobierno y poner trabas a la agenda legislativa de la Casa Blanca.

El cambio de color de la Cámara de Representantes, que tomará forma el 3 de enero de 2027, pondría fin a la capacidad de Trump para aprobar leyes contando únicamente con el apoyo republicano. En cualquier caso, es poco probable que el control demócrata derive en una notable producción legislativa, dado que Trump mantiene el control de la Casa Blanca y ha prometido hacer uso de su poder de veto presidencial.

Las elecciones de medio mandato en EEUU o midterms son tan importantes porque la Cámara de Representantes (Congreso) controla las leyes, los presupuestos y las investigaciones al Ejecutivo, y el Senado confirma a jueces y altos cargos. Un presidente con el Congreso en contra suele ver frenada su agenda, lo que se conoce como gobierno dividido. Por eso las midterms se leen como un voto de aprobación o castigo a la gestión presidencial, y condicionan la estrategia de ambos partidos de cara a las siguientes elecciones presidenciales.

Los demócratas también han logrado dos escaños republicanos en el Senado, en Carolina del Norte y Carolina del Sur, aunque el control de la Cámara Alta sigue abierto a la espera de resultados en otros estados.

Jeffries, camino de la presidencia de la Cámara

El triunfo de los demóvcratas en el Senado colocaría a Hakeem Jeffries, líder del partido en la Cámara y congresista por Nueva York, en posición de convertirse en el primer afroamericano que presida la institución. Durante las últimas semanas, Jeffries recorrió el país para recuperar una mayoría que su partido perdió en 2022. Su elección tendrá que ser ratificada por los representantes al inicio de la legislatura. Como presidente, decidiría qué proyectos llegan al pleno.

Para los republicanos, el resultado es un golpe. Mike Johnson, hasta ahora presidente de la Cámara y aliado clave de Trump, depende de lo que decida su partido tras la derrota.