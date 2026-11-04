Trump se desliga de la derrota en los ‘midterms’: «Si me hubiera presentado, habríamos ganado con una aplastante mayoría»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado los resultados en las elecciones de medio mandato (conocidas como midterms), pero se ha desligado de la derrota de los republicanos en el Congreso y en el Senado.

El mandatario estadounidense ha asegurado que está «totalmente dispuesto a aceptar esos resultados» y ha mostrado su disposición a dialogar. «Esperemos poder trabajar con ellos (los demócratas). Probablemente, llegaremos a algún acuerdo», ha señalado.

Sin embargo, horas antes se ha desligado de la derrota de los republicanos. En una publicación en redes sociales, ha asegurado que su partido ha perdido porque su nombre no figuraba en la papeleta. «No me presenté a las elecciones, de haberlo hecho, habríamos ganado por una aplastante mayoría», ha señalado.

Pero lo cierto es que Trump se implicó de lleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, puesto que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca. De hecho, llegó a pedir a la ciudadanía que votara como si su «nombre figurara en las papeletas».

El resultado ha sido catastrófico para sus intereses. Y es que el mapa se ha teñido de azul demócrata. En Carolina del Sur, donde Trump arrasó en las presidenciales de 2024 con una ventaja de 18 puntos -y cuya candidata local fue impulsada por el presidente-, ha perdido un asiento en el Senado.

O Kansas, por ejemplo, volverá a tener un senador demócrata por primera vez desde 1939. También es de reseñar la victoria del demócrata James Talarico en Texas, la primera para un miembro de su partido desde 1988.

El voto joven ha sido clave en estados tan importantes como Ohio. Desde su primera candidatura al Senado en 2006, el flamante senador demócrata Sherrod Brown nunca había obtenido más del 64% del voto juvenil. Este año, el apoyo a Brown entre los votantes menores de 30 años se ha disparado al 70%.

La nueva realidad con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, cuya nueva etapa comenzará el 3 de enero de 2027, frenará la capacidad del presidente de aprobar leyes apoyándose sólo en los republicanos, pero no tendrá mayores consecuencias prácticas, toda vez que Trump mantiene el control de la Casa Blanca y ha prometido hacer uso de su poder de veto presidencial.