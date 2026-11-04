El senador demócrata Talarico gana en Texas y rompe cuatro décadas de dominio republicano en el estado
Su rival era el fiscal general Paxton, quien contaba con el respaldo de Donald Trump,
El demócrata James Talarico gana las elecciones de medio mandato de martes para el Senado de los Estados Unidos, representando a Texas, tras derrotar al republicano Ken Paxton. La victoria de Talarico representa la primera vez que un demócrata gana un cargo estatal en Texas desde 1994, un cambio radical para un estado tradicionalmente republicano.
El resultado es un refuerzo de peso para los demócratas en su intento por recuperar el control del Senado. Talarico, quien fue estudiante de seminario y representante estatal, se ha centrado en reducir los costes cotidianos y en revisar las acusaciones de corrupción contra su rival Paxton, fiscal general del estado. Paxton, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump, afirmó que las posturas progresistas de Talarico en temas sociales estaban desfasadas con Texas.
Paxton habló brevemente tras la victoria de Talarico: «Me comprometo a orar por él, para que haga el bien a Texas y a esta nación», dijo.
Paxton también reconoció las pérdidas sufridas por los republicanos en todo el país. «Hemos tenido una noche difícil en todo el país, pero esto no ha terminado», dijo.
Triunfos, además, enormemente significativos: los demócratas han ganado esta noche en su bastión de Texas por vez primera en casi 40 años merced a un voto latino que ha colocado a su primera gobernadora en el estado (también sin precedentes, a un gobernador en California en la figura de Xavier Becerra). Además, han amenazado su dominio en Florida, castigado en Carolina del Sur el legado de su aliado Lindsay Graham al rechazar la candidatura de su hermana Darline. Han perdido las dos Carolinas, Kansas, Iowa y Ohio.
El último senador demócrata por Texas fue Lloyd Bentsen, elegido en 1988, por lo que Talarico se convierte en primer representante del Partido en ganar una carrera senatorial en este estado en 38 años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó el estado por casi 14 puntos en 2024. El escaño, hasta ahora en manos del republicano John Cornyn, es uno de los que los demócratas necesitaban voltear para recuperar el control del Senado.
Paxton, fiscal general del estado, venció a Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas -con el respaldo de Trump- y se convirtió así en el primer senador de Texas que pierde la renominación desde 1970. Paxton fue sometido a un juicio político en 2023 por cargos de soborno y corrupción, aunque el Senado estatal lo absolvió.
Talarico representa lo más aproximado al progresismo que puede aparecer en suelo texano: un democristiano cuya página web es toda una declaración de intenciones. «Es hora de volcar las mesas», avisa, como hizo Jesús en el templo ensuciado por los avaros mercaderes.
Para rematar la aciaga noche republicana en Texas, la candidata a la Gobernación, Gina Hinojosa, se ha alzado con la victoria por delante de una de las grandes figuras del partido, Greg Abbott, que ya ha concedido su derrota.