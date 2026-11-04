El senador demócrata Talarico gana en Texas y rompe cuatro décadas de dominio republicano en el estado

El demócrata James Talarico gana las elecciones de medio mandato de martes para el Senado de los Estados Unidos, representando a Texas, tras derrotar al republicano Ken Paxton. La victoria de Talarico representa la primera vez que un demócrata gana un cargo estatal en Texas desde 1994, un cambio radical para un estado tradicionalmente republicano.

El resultado es un refuerzo de peso para los demócratas en su intento por recuperar el control del Senado. Talarico, quien fue estudiante de seminario y representante estatal, se ha centrado en reducir los costes cotidianos y en revisar las acusaciones de corrupción contra su rival Paxton, fiscal general del estado. Paxton, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump, afirmó que las posturas progresistas de Talarico en temas sociales estaban desfasadas con Texas.

Paxton habló brevemente tras la victoria de Talarico: «Me comprometo a orar por él, para que haga el bien a Texas y a esta nación», dijo.

Paxton también reconoció las pérdidas sufridas por los republicanos en todo el país. «Hemos tenido una noche difícil en todo el país, pero esto no ha terminado», dijo.

Triunfos, además, enormemente significativos: los demócratas han ganado esta noche en su bastión de Texas por vez primera en casi 40 años merced a un voto latino que ha colocado a su primera gobernadora en el estado (también sin precedentes, a un gobernador en California en la figura de Xavier Becerra). Además, han amenazado su dominio en Florida, castigado en Carolina del Sur el legado de su aliado Lindsay Graham al rechazar la candidatura de su hermana Darline. Han perdido las dos Carolinas, Kansas, Iowa y Ohio.