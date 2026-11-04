El Partido Demócrata se hace con la mayoría en el Congreso y el Senado en una jornada aciaga para Trump

Las encuestas no sólo se han cumplido, sino que se han quedado cortas, y Donald Trump ha sufrido un duro correctivo en la jornada de las midterms, las elecciones de medio mandato, en Estados Unidos. El Partido Demócrata ha recuperado la mayoría en ambas cámaras, lo que le deja un panorama espinoso al presidente de cara a sus dos últimos años en la Casa Blanca. Se trata de una derrota clara para el presidente, que había tratado de darle un impulso a los suyos arengando a la población: «Votad como si mi nombre figurase en las papeletas». El resultado ha sido catastrófico para sus intereses, un mapa teñido de azul demócrata allá donde había asientos decisivos en juego.

Trump, que siguió el recuento desde la Casa Blanca, recurrió a su red social para reconocer los malos resultados, pero a su manera. En un giro semántico, echó balones fuera encontrando la razón para la acumulación de derrotas en que su nombre no estaba en las papeletas: «Si estuviera, ¡habríamos arrasado!», dejó escrito.

Varios ejemplos que ilustran la magnitud de lo sucedido esta noche en las midterms. Uno claro es el de Carolina del Sur, donde Trump arrasó en las presidenciales de 2024 con una ventaja de 18 puntos, y cuya candidata local fue impulsada personalmente por el presidente durante la campaña perdió un asiento en el Senado que era bastión republicano desde los años 50. O Kansas, estado que volverá a tener un senador demócrata por primera vez desde 1939.

También es de reseñar la victoria del demócrata James Talarico en Texas, la primera para un miembro de su partido desde 1988. Esperada, en este caso, la victoria de este joven candidato, 37 años, de profundas convicciones cristianas y en formación para ser pastor presbiteriano, tiene un importante peso simbólico.

El coste de la vida

La nueva realidad con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, cuya nueva etapa comenzará el 3 de enero de 2027, frenará la capacidad del presidente de aprobar leyes apoyándose sólo en los republicanos, pero no tendrá mayores consecuencias prácticas, toda vez que Trump mantiene el control de la Casa Blanca y ha prometido hacer uso de su poder de veto presidencial.

Las causas para esta debacle hay que buscarlas en el disparado coste de la vida, incluyendo el precio de la energía. La inflación ya fue decisiva en el regreso de Trump a la Casa Blanca, más allá de la propia deriva de Joe Biden, pero el descontento por la incapacidad del 47º presidente para contener los precios ha calado entre la población. No le ha ayudado la indefinición en la enquistada operación en Irán, sin un horizonte claro y que tiene el precio del combustible disparado a niveles nunca vistos en Estados Unidos.