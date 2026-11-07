Niño Becerra, economista, lanza una advertencia sobre el futuro de Estados Unidos tras la victoria demócrata: «Puede ser ingobernable»

Santiago Niño Becerra, catedrático en economía, ha avisado del nuevo panorama que se presenta en Estados Unidos después de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas. En un hilo de cinco mensajes en su perfil de X, explicó el poder que mantiene Donald Trump pese a que su rival haya logrado la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Su análisis es firme y aparece en el último de sus tuits: «Según la postura que decida adoptar el presidente Trump, USA puede convertirse en un país absoluto y literalmente ingobernable».

5/5. decida adoptar el Presidente Trump USA puede convertirse en un país absoluta y literalmente ingobernable. — Santiago Niño (@sninobecerra) November 4, 2026

Para entender esta probable situación, el economista señala a la Constitución estadounidense y, en específico, a su artículo I, sección 7, cláusula 2, y reitera que este precepto brinda al presidente la posibilidad de vetar las propuestas legislativas presentadas en el Congreso. «El Presidente tiene un poder de veto total ya que puede negarse a firmar propuestas o proyectos que le presente el Congreso», afirmó.

1/5. Pienso que es necesario aclarar como está ahora la situación política en USA. El Partido Demócrata tiene mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado; pero el Artículo I, Sección 7, Cláusula 2 de la Constitución USA otorga al — Santiago Niño (@sninobecerra) November 4, 2026

Niño Becerra puntualizó que, cuando el presidente aplica dicho derecho, la proposición vuelve al Congreso, donde ambas cámaras pueden intentar volver a aprobarla. No obstante, existe una limitación que dificulta notoriamente este hecho: necesitan contar con el visto bueno de dos tercios de los miembros, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Romper un veto presidencial, una quimera

El experto hace hincapié en la complicación que entraña esquivar la negativa del presidente: «Es tan difícil romper un veto presidencial que en toda la historia de USA el Congreso solo ha conseguido romper el 10% de los vetos». Esta circunstancia no invita al optimismo, a pesar de la victoria en ambas cámaras, ya que aseguró que los demócratas no cuentan con el apoyo suficiente para superar el veto de Trump.

Por ende, si Trump decide bloquear un proyecto, los demócratas necesitarían el respaldo de algunos representantes y senadores republicanos para alcanzar la mayoría. Niño Becerra lo expuso de esta manera: «Para romper un veto del presidente Trump, miembros del Partido Republicano deberían votar con los demócratas».