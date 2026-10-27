El palo de Santiago Niño Becerra, economista experto, a los jóvenes españoles: «Los jóvenes y no tan jóvenes que no son propietarios están vendidos»

La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los jóvenes —y no tan jóvenes— en España. Y es que las trabas casi imposibles de regatear a la hora de comprar o alquilar una vivienda son cada vez mayores tras la aprobación, si bien tumbados en el Congreso de los Diputados, de los dos reales decretos impulsados por el Gobierno.

Este contexto puede decantar la balanza de los resultados electorales a favor de los partidos que actualmente componen la oposición, ya que la inestabilidad política suele venir acompañada de las dudas por parte de la sociedad con respecto al futuro a medio y largo plazo. Debido a esto, no faltan los puntos de vista de numerosos economistas.

La opinión de Santiago Niño Becerra

Uno de los últimos en pronunciarse acerca de la situación que atraviesa nuestro país ha sido el experto en materia económica Santiago Niño Becerra, quien ha señalado con crudeza el devenir de la juventud española. «Los jóvenes y no tan jóvenes que no son propietarios están vendidos», declaró en su entrevista en el pódcast Tengo un Plan.

El economista apuntó a las medidas que se aprobaron en España a finales de los años 80 y principios de los 90, como la Ley Boyer, que dejaron desguarnecidos a los alquileres de la época, presionando a la sociedad a la compra de viviendas y creando una cultura definida en torno a este nuevo paradigma. No obstante, para Niño Becerra, el origen del problema de la vivienda, que ahoga a gran parte de la población española, comenzó a gestarse en los últimos años del pasado siglo.

«Los jóvenes y no tan jóvenes que no son propietarios están vendidos»

«Si pones cortapisas y no hay oferta, la que hay se acaba pagando cara. Ningún gobierno, ya sea nacional o regional, tiene una solución sencilla», expuso el especialista. «Cuando un joven se queda en paro o se divorcia, vuelve a casa de sus padres», añadió sobre las alternativas a las que se ven forzados los jóvenes en situaciones límite.

Con las próximas elecciones a poco más de un mes vista, unido a la exponencial crecida de la protesta popular debida a los desorbitados precios en el sector inmobiliario, son muchos los que se aferran a un halo de esperanza para que la situación mejore. No obstante, no presenta atisbos de cambiar pronto.