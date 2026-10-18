Javier Medina (31 años), propietario de 11 pisos en España: «He retirado tres viviendas de alquiler por esta inseguridad»

El precio del alquiler de la vivienda lleva tiempo poniendo contra las cuerdas a muchas familias españolas, que ven cómo encontrar una vivienda ajustada a sus ingresos resulta cada vez más difícil. La situación tampoco es sencilla para los jóvenes que quieren independizarse, especialmente en ciudades donde alquilar un piso supone destinar buena parte del sueldo a pagar la mensualidad. En medio de este problema, las últimas medidas aprobadas por el Gobierno han vuelto a abrir la discusión sobre los contratos de alquiler. Mientras quienes viven arrendados esperan conseguir una mayor estabilidad, algunos propietarios aseguran que las nuevas condiciones les hacen dudar sobre qué hacer con sus viviendas.

Javier Medina tiene 31 años, es propietario de 11 pisos y acaba de retirar tres viviendas del mercado del alquiler. Lo ha contado en el programa La Mesa de Antena 3, donde explicó que había terminado de reformarlas y tenía interesados en ocuparlas. Sin embargo, después de conocer las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, decidió no firmar los contratos. Medina sostiene que existe inseguridad jurídica para los propietarios y teme que las prórrogas afecten a otros alquileres que están próximos a finalizar. Su caso ha vuelto a poner sobre la mesa las distintas preocupaciones de propietarios e inquilinos en plena crisis de acceso a la vivienda.

Javier Medina, propietario de 11 pisos: «He retirado tres viviendas de alquiler por esta inseguridad»

Javier Medina tenía previsto alquilar tres pisos que acababa de reformar. Según explicó durante su intervención televisiva en el programa que conduce Cristina Pardo, uno de ellos ya estaba reservado y otro encontró una persona interesada al día siguiente. Todo parecía preparado para formalizar los contratos, pero el anuncio de las medidas del Gobierno hizo que decidiera esperar. «Yo mismo he retirado tres pisos del mercado del alquiler por esta inseguridad», afirmó. El propietario aseguró que había retrasado la firma durante varios días para conocer qué sucedería con el decreto. Finalmente, después de su aprobación, decidió mantener las viviendas fuera del mercado.

También criticó la forma en que se había tramitado la norma, después de que las medidas fueran rechazadas previamente en el Congreso. A su juicio, el procedimiento utilizado para aprobarlas genera dudas entre quienes tienen viviendas arrendadas. Medina explicó que mantener sus propiedades supone afrontar gastos mensuales incluso cuando no están alquiladas. Según sus cálculos, paga unos 2.000 euros en hipotecas y más de 800 euros en otros conceptos, sin incluir los impuestos. A ello añade los seguros que contrata para cubrir posibles impagos.

Qué preocupa a Javier Medina de las nuevas prórrogas del alquiler

Una de las cuestiones que más inquietan al joven es la duración de los contratos que ya tiene firmados. Medina explicó que algunos de sus inquilinos llevan cinco años viviendo en sus pisos y que sus acuerdos estaban próximos a terminar. «Tengo contratos de hace cinco que finalizaban ahora y que, según esto, podrían seguir hasta indefinidos», señaló durante la entrevista.

El joven hace alusión a la nueva normativa en la que se introducen medidas relacionadas con la duración de los contratos de alquiler y las posibles prórrogas, cuya aplicación depende de los requisitos y circunstancias establecidos legalmente. En concreto, se habla de prórrogas de dos años o en el caso de que finalice el contrato de 5 años (o de 7 años si es persona jurídica), se puede renovar por el mismo periodo si ambas partes están de acuerdo.

El objetivo de las prórrogas es ofrecer mayor estabilidad a quienes viven de alquiler, especialmente cuando encontrar otra vivienda puede suponer un incremento considerable del gasto familiar. Para los propietarios, en cambio, las modificaciones pueden afectar a la planificación que tenían prevista para sus inmuebles.

La dificultad para encontrar un alquiler asequible en España

Tanto inquilinos como propietarios se encuentran actualmente en una situación que no contenta a ninguna de las partes. El acceso a la vivienda continúa siendo un problema para buena parte de la población. En ciudades donde los alquileres han aumentado considerablemente, muchas personas necesitan destinar una cantidad elevada de sus ingresos a pagar la mensualidad. Y en este contexto, los jóvenes se encuentran entre quienes tienen más dificultades para independizarse, especialmente cuando sus salarios no les permiten afrontar un alquiler sin compartir vivienda o recibir ayuda familiar. También existen hogares que, pese a contar con ingresos, tienen problemas para encontrar una casa adecuada a sus necesidades.

La escasez de viviendas asequibles es otro de los asuntos que preocupa a los expertos. El Banco de España ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de aumentar la oferta residencial para responder a la demanda existente. A la problemática se le suman situaciones como la que explica este propietario de 10 pisos, tres de los cuáles ha tenido que cerrar o de hecho, no ha llegado a poner de alquiler ante la incertidumbre de saber si una vez finalice el contrato inicial de 5 años, tendrá que renovar y así periodicamente.